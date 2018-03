Com 'inadimplência' na boca de fumo, homem é morto em Nova Olinda

Nova Olinda do Norte (AM) - Com supostas dívidas adquiridas da compra de entorpecentes, Valcelino Dias da Silva, de 30 anos, foi assassinado com um tiro no olho na tarde desta quarta-feira (7), na rua Nova Aliança, bairro Parapolândia, em Nova Olinda do Norte (a 126 km de Manaus). A vítima foi morta na frente de uma sobrinha.

Uma fonte policial informou que o homem devia drogas a traficantes de drogas que atuam no município. "O crime foi motivado por acerto de contas do tráfico de drogas, ele estava 'inadimplente' na boca de fumo. A vítima foi baleada no crânio e a bala perfurou o olho. O valor da dívida não foi informado", disse um policial militar que preferiu não ter o nome divulgado.

Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Daniel "Crime", fugiu após o disparo. O caso foi registrado no Comando de Policiamento do Interior (CPI), mas é investigado pela 47ª Delegacia Interativa de Nova Olinda do Norte, que até a publicação desta matéria continua nas buscas ao criminoso.





