Sono da morte: traficante é executado enquanto dormia em Iranduba

Iranduba - Um traficante de alta periculosidade identificado até o memento apenas como Alexsandro, conhecido como "Sandrinho", foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (8), enquanto dormia em uma casa no bairro Morada do Sol, em Iranduba (distante 27 km de Manaus).

"Sandrinho" é acusado de cometer assassinatos no município e era foragido da Justiça. Segundo informações preliminares da Polícia Militar em Iranduba, a morte do traficante foi motivado por um crime passional. A autoria ainda é desconhecida.

O traficante foi atingido com tiros na cabeça e no peito e morreu em cima de uma cama. "Ele morava no bairro Cidade Nova e morreu em uma casa em outro bairro. Testemunhas informaram que o crime supostamente foi motivado devido envolvimento do suspeito com uma mulher comprometida. Estamos concluindo o levantamento das investigações", informou um PM de Iranduba, que não quis ter o nome divulgado.

O policial ainda contou que o traficante dava muito trabalho para a corporação do município. "Uma vez ele trocou tiros com nossa equipe quando tentamos recapturá-lo", disse.

O corpo do traficante deve ser removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital. O caso deve ser investigado pelo 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Investigadores da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara prenderam, na manhã de ontem (7), Nelsalin Almeida Peixoto Filho, de 19 anos, por envolvimento no homicídio da professora e diretora de escola Alessandra Gomes Teixeira, de 38 anos, que era cunhada dele.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (6), em Itacoatiara (a 269 km da capital amazonense). De acordo com a Polícia Civil, o homicídio aconteceu, pois o acusado queria o dinheiro da vítima para enviar a familiares que residem em Manaus.

