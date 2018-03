Mais de 40 mil mulheres são vítimas de violência no AM em um ano

Manaus - “Ele me agredia todos os dias. Dizia que iria me matar, cortar meu corpo em pedacinho e enterrar. Ninguém iria me encontrar”. Esse é o relato da dona de casa Joana Marques*, de 45 anos, vítima de violência doméstica há 20 anos. Joana é apenas um número na estatística da violência contra a mulher. A secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que de janeiro de 2017 a janeiro deste ano, 40.927 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Amazonas, uma média de 112 por dia.



Os índices apresentados não podem ser comemorados no Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 8 de março. Diariamente, a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), situada no Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, recebe, em média, 40 mulheres que relatam ter sofrido algum tipo de violência.



Somente nos dois primeiros meses deste anos, segundo a delegada Débora Mafra, titular da DECCM, foram registrados mais de 2 mil Boletins de Ocorrências (BOs). Os crimes líderes de registros são: injúria, ameaça e lesão corporal.

Somente nos dois primeiros meses deste anos foram registrados mais de 2 mil BOs | Foto: Divulgação

Apesar do grande número de registros, o dado é considerado positivo, pois mostra que a mulher criou coragem para denunciar. De dois anos pra cá, o aumento de registros cresceu significativamente.

“Já são mais de 2 mil BOs nesses dois primeiros meses. Isso é um dado positivo para a gente. É um sinal que a mulher está conseguindo se empoderar, por meio da Lei Maria da Penha. A mulher criou coragem de denunciar o agressor, por confiar nas medidas protetivas de segurança”, disse a delegada.

Números alarmantes

De 40.927 ocorrências de violência registradas contra mulher no Amazonas, há números consideráveis relativos a ameaça, lesão corporal e estupro. A violência doméstica lidera o ranking com 16.880 registros em 2017 e 1.242 somente em janeiro deste ano.

Homicídios

Na lista também aparece o crime de homicídio e tentativa de homicídio. Segundo a SSP-AM, em 2017, 73 mulheres foram mortas e 55 foram vítimas de atentando. A violência não escolhe faixa etária, religião e nem posição social. Acontece nas famílias de baixa renda e também na classe média alta.

A agressão contra mulher não escolhe faixa etária, religião e nem posição social | Foto: Divulgação

A dona de casa Joana que abriu o início da matéria, fala sobre os anos em que foi vítima do marido. Com um olhar perdido e um semblante cansado, a mulher conta que apanhava quase todos os dias. "Nada estava bom para ele. Eu tentava fazer tudo certo, mas quando ele chegava em casa, sempre achava um motivo para me agredir. Às vezes, eu queria denunciar. Ele me pedia perdão e eu acreditava que ele mudaria, mas no outro dia acontecia tudo novamente”, contou.

Joana demorou 20 anos para denunciar o ex-marido. O medo era um dos fatores principais que a fazia desistir de registrar a denúncia. “Tinha muito medo, como eu iria criar meus filhos? Ele me intimidava e me manipulava. Eu me sentia culpada", disse a dona de casa, acrescentando que lembra todos os detalhes da última agressão.

“Eu estava grávida de três meses. Ele chegou em casa bêbado e, sem motivos, começou a me agredir com socos. Fui chamada de vagabunda e recebi socos na barriga. Com a agressão, fui levada para o hospital, mas acabei perdendo o bebê. Naquele dia eu criei coragem e dei um basta na situação. Uma enfermeira me ajudou e o denunciei, mas foi preciso perder um filho para criar coragem”, lamentou.

Conforme a delegada, geralmente, a mulher demora cerca de 10 anos para conseguir sair de um ciclo de violência doméstica. “Elas ficam amarradas no relacionamento por causa dos filhos e acabam achando que a convivência é um determinismo. Dizem que o agressor é o homem que escolheram para viver e que todo casal briga. Só que não estamos aqui para criticar essa postura das mulheres agredidas. Muitas vezes elas têm muitos filhos, não têm para onde ir, e as famílias não apoiam", explica Mafra.

A universitária Maria Clara*, de 25 anos, também sentiu na pele as consequências de um relacionamento abusivo. O namoro durou dois anos, mas as marcas que ele causou ainda perturbam a mente da jovem.

"No início era tudo maravilhoso. Ele era gentil, educado, frequentava a igreja, um verdadeiro príncipe. Porém, depois de um tempo começou a mudar o comportamento. Começou a ter ciúmes. Um dia, me repreendeu por dançar em uma festa e disse que eu queria chamar a atenção. Em todas as brigas que tínhamos, me chamava de louca. Eu nunca tinha razão. Evitava contar para as pessoas esse comportamento porque todo mundo achava que ele era legal e isso me dava medo de ser julgada", relatou a jovem.

Após inúmeras brigas e agressões psicológicas, Maria Clara foi agredida fisicamente. Com ciúmes, o namorado deu um tapa no rosto na moça e a agrediu com socos.

"Fiquei sem reação. Eu gostava dele, mas ao mesmo tempo não podia aceitar aquela situação. Ele pedia desculpas, falava que precisa de mim, eu acabava me sentindo responsável por ele. Depois de inúmeras agressões, tomei coragem e terminei o namoro. Livrei-me dele fisicamente, mas não psicologicamente. Não consigo me aproximar de ninguém, tenho medo de viver tudo de novo", declarou a universitária.

Em 2017, 73 mulheres foram mortas e 55 sofreram atentando | Foto: Divulgação

Perfil psicopata

A delegada explica que agressores geralmente têm um perfil psicopata. Eles sempre vão tentar colocar a culpa nas vítimas. “Se você não tivesse usado aquela roupa, eu não teria agredido você”. "Você nunca vai encontrar um homem que te ame como eu”, são alguns das afirmações que usam para justificar a agressão.

“O homem agressor é covarde. Ele só bate em mulher, criança, idoso e animal. Na frente da polícia ou de outro homem se torna indefeso. Eles gostam do domínio que tem sobre essas pessoas. Muitos deles têm um perfil psicopata”, disse.

Ferramentas de combate ao crime contra mulheres

Além da justiça, a Polícia Civil conta com ferramentas para ajudar a combater o crime contra mulheres como o “Alerta Rosa”, que foi implementado em 2015. É um aplicativo para Android que permite a vítima acionar a polícia em caso de perigo.

“São para mulheres que estão em risco de vida. Quando ela aperta esse aplicativo imediatamente acende uma luz na cabine rosa do Ciops e em seguida é enviada uma viatura da Polícia Militar ao endereço de onde foi feito o chamado. Já houve casos de a vítima ser A mulher estava com a arma na cabeça, quando a polícia chegou. São ferramentas que estão dando muito certo e estão nos auxiliando nesse combate diário”, comemorou a delegada.

Na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher - Anexo (DECCM-Anexo), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), está funcionado deste 10 de janeiro deste ano, o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), que oferece apoio psicóloga e assistência social.

Em pouco mais de um mês de atividades, 105 mulheres, acometidas por violência doméstica e familiar, foram acolhidas pela iniciativa, que tem por objetivo resguardar a integridade física e moral das vítimas.

Crimes bárbaros

Somente em uma semana de fevereiro deste ano, quatro mulheres foram brutalmente assassinadas, em Manaus. Um dos casos que mais chamou atenção foi da grávida de sete meses Letícia Jeffreys Nogueira, de 35 anos. Ela foi encontrada morta com marcas de estrangulamento. O corpo dela estava enterrado em uma cova, localizada no ramal Novo Paraíso, bairro Tarumã, Zona Oeste. O companheiro da vítima, que está foragido, é o principal suspeito de cometer o crime.

As denúncias podem ser feitas pelo 181 | Foto: Divulgação

Você pode ajudar a denunciar

A delegada alerta que qualquer pessoa pode denunciar a ajudar uma mulher sair de um ciclo de violência. “Se você tem uma irmã, uma amiga ou uma vizinha que sofre algum tipo de violência, é só ligar para o 181 e denunciar. A polícia irá até ao local informado. Não precisa se identificar, faça uma denúncia anônima. Precisamos ajudar, pois algumas mulheres não têm forças”, alertou a delegada.

Brincadeiras machistas

Quem nunca ouviu uma piada do tipo “Lugar de mulher é na cozinha” ou “Mulher pilota bem o fogão”, a delegada explica que essas “brincadeiras” consideradas machistas, acabam machucando psicologicamente a mulher.

“ Elas podem não demostrar, mas ficam deprimidas com certas brincadeiras. Alguns homens tratam suas companheiras com palavrões, tudo isso acaba com a autoestima de uma mulher”, finalizou a delegada fazendo um apelo as mulheres e aos homens.

“Mulher denuncie. Homem pare de violentar mulheres. Não se cale. Homens não agridem mulheres. Elas são um ser maravilhoso que deus deu para está ao seu lado. É uma covardia um homem bater em uma mulher”.

O que é feminicídio?

O feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher, motivado geralmente por ódio ou desprezo. A Lei (13.104 de 2015) foi sancionada há apenas três anos no Brasil.

* Para não identificar as vítimas relatadas nesse texto, a reportagem usou nomes fictícios.





