Vereador é preso suspeito de estuprar menina de 10 anos em Nhamundá

Parintins (AM) - Por determinação da Justiça Estadual, o vereador Júnior Beré (PRB), vice-presidente da Câmara Municipal de Nhamundá (a 314 km de Manaus), foi preso na noite da última quarta-feira (7). Beré é suspeito de estuprar uma menina de 10 anos em novembro do ano passado.



A jovem que teria sofrido o estupro denunciou o caso ao Conselho Tutelar de Nhamundá no final do mês de fevereiro. A vítima morava na residência do vereador e, na época do ocorrido, tinha 10 anos. Hoje a jovem tem 13 anos.

Uma fonte informou ao Em Tempo que a Justiça também expediu um mandado de prisão contra um tio do vereador, que supostamente teria procurado a família da vítima e oferecido R$ 10 mil para que a denúncia fosse retirada.

Familiares da garota relataram que estão sofrendo ameaças por parte do vereador. No município de Nhamundá, ninguém comenta o assunto, por medo de represálias. A reportagem tentou localizar o advogado do acusado, mas não conseguiu.





