Irmã pode ter encomendado morte de professora por dívida de drogas

Manaus - As investigações policiais sobre a morte da professora Alessandra Gomes Teixeira, morta a facadas na última quarta-feira (7), em Itacoatiara (município distante 276 km da capital) tomaram um novo rumo, nesta quinta-feira (8), após o surgimento de novos depoimento e de um nome apontado como mandante do crime. Mikaela Gomes dos Santos, de 22 anos, que era irmã da vítima, está sendo investigada por encomendar o crime. O motivo, segundo o delegado titular do Distrito Integrado de Polícia (DIP), Lázaro Mendes Neto, está relacionado a dívidas do tráfico de drogas.

O autor do crime, Nelsalin Almeida Peixoto Filho, de 20 anos, era cunhado da vítima e confessou a culpa na quinta-feira (8) em depoimento à polícia na sede da delegacia do município. Ele afirmou que a namorada Mikaela Gomes dos Santos, de 22 anos, havia pedido a morte da irmã por uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas.

"Colocamos os dois frente a frente e, mesmo ele confessando culpa e explicando que ela era a mandante, Mikaela negou. Durante a entrevista, ele disse que encontrou vários entorpecentes na bolsa da namorada e que, quando descobriu as substâncias, jogou fora no vaso sanitário. Após verificarmos o nome de Mikaela nos registros da polícia, descobrimos diversas denúncias sobre porte de drogas", informou o delegado Neto.

Mesmo com o depoimento de Peixoto, a possível mandante do crime está respondendo pelo envolvimento de latrocínio (roubo após morte) em liberdade, devido a falta de evidências. "A única evidência que temos é a fala do cunhado da vítima. Não podemos indiciar um mandato de prisão somente por este fato, contudo, estamos apurando mais provas que confirmem a atuação de Mikaela", completa o delegado.

o cunhado da professora foi preso horas após o crime e confessou envolvimento no homicídio | Foto: divulgação

Irmã suspeita



Mendes disse que a relação entre Mikaela e Alessandra era a melhor possível, embora ela possa ter encomendado o assassinato. Mikaela morava em Manaus, na casa da sogra, enquanto que o namorado morava na casa de Alessandra. "A professora sempre tratou a irmã como se fosse filha. Abrigou o namorado de Mikaela e sempre ajudou a irmão profissionalmente", afirmou o delegado.

Investigações

Peixoto revelou à polícia que ele e Mikaela trocaram ligações três vezes momentos antes do crime. A Polícia Civil vai apurar o histórico telefônico dos dois indiciados. Se o depoimento for verdadeiro, poderá ser usado para solicitar a prisão de Mikaela. Os dois se conheciam há mais de cinco anos.

O caso

A professora e gestora da rede municipal de ensino Alessandra Gomes foi morta na residência onde morava, localizada no bairro São Francisco, em Itacoatiara, na madrugada de quarta-feira (7).

Gomes era diretora na Escola Municipal Osmarina Melo e era conhecida na região como figura importante na educação local. O secretário de educação da cidade, Robert Rosa, decretou dia de luto nas escolas de Itacoatiara e suspendeu as aulas. "Nos solidarizamos com a morte da gestora municipal e repudiamos qualquer ato de violência contra o ser humano", informou o secretário em nota oficial.

Um ex-aluno de Gomes, Paulo Victor Barbosa informou que a vítima era frequentemente assaltada em casa. "Já tinha visto ela reclamar da segurança do bairro várias vezes no Facebook e relatar os assaltos. É uma pena ela ter sido morta após tantas ocorrências", disse.

