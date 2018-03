Brincadeira entre alunos acaba em ferimentos graves no interior do AM

O jovem foi encaminhado para o Hospital Joãozinho, Zona Leste de Manaus. | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Um aluno de 12 anos da Escola Estadual Coronel Fiúza, no município de Careiro da Várzea (a 21 km de Manaus) será submetido a uma cirurgia no nariz na tarde desta sexta-feira (9) para corrigir uma fratura após ter sido atingido por um braço de cadeira nas dependências da escola. O fato aconteceu durante uma brincadeira envolvendo outros dois colegas da vítima que estavam se insultando na sala de aula.

A reportagem conversou com o estudante, que relatou como tudo aconteceu. "Tinha dois alunos bagunçando, um deles pegou uma camisa e jogou na costa do outro. Não gostando, o outro se levantou retirou o braço da cadeira que é só embutida e fez menção de jogar. Nessa, o braço da cadeira escorregou da mão dele e eu, que estava de lado, me virei. O aluno que tinha 'tacado' a camisa estava na minha frente se abaixou e foi aí que fui atingido", afirmou.

Leia também: Funcionários da saúde reclamam de 4 meses de salário atrasado

O impacto foi tão forte que a vítima chegou a desmaiar. "Não tive tempo de me esquivar", disse o jovem que contou ainda que colegas que estavam perto chamaram os professores e a gestora da unidade de ensino para socorrê-lo.

De acordo com familiares, durante a ação os alunos estavam sem professor na sala de aula. "A gente não sabe dizer o porque da falta de professor na escola. Se tivesse o professor na sala de aula isso não teria acontecido. Outra, a escola tem diretor, tem pedagogo. Por que eles não colocaram alguém pra ficar com os alunos?" disse um parente da vítima que se diz revoltado com a situação.

Constatando a gravidade da situação, a direção da escola, juntamente com funcionários, acompanharam o aluno a té a unidade básica de saúde mais próxima. Por conta do inchaço no rosto do jovem não foi possível realizar a sutura no município e o mesmo foi encaminhado para Manaus, onde foi atendido no Pronto Socorro da Criança Joãozinho na quinta-feira (8).

O que diz a direção da Escola

O incidente aconteceu na Escola Estadual Coronel Fiúza. No momento não tinha professor na sala de aula. | Foto: Divulgação/Facebook

"Tudo começou com uma brincadeira", disse a gestora da escola, Mariane Brandão. "Ontem (quinta) mandei chamar os responsáveis dos dois alunos e responsabilizei a família para arcar com as despesas do tratamento da criança. Inclusive, ele deve voltar hoje (sexta) e fazer uma cirurgia no nariz", disse.

"Fizemos todos os procedimentos necessários. Encaminhamos a criança até o hospital, depois levamos para Manaus", relatou Mariane, que disse ainda não ser comum acontecer brigas dentro das salas de aula. "Não é comum. Inclusive quem começou a brincadeira foi o aluno que sofreu os ferimentos. Ele estava na brincadeira. Aí, um dos dois pegou o braço da carteira e foi bater no outro. Infelizmente aconteceu esse incidente", afirmou.

Com relação à falta de professor em sala de aula, a gestora da escola disse ainda que até ontem (8) o Estado ainda não tinha autorizado a contratação de professores para complementar o quadro, porém hoje (9) o quadro já estaria completo.

Registro anterior

O caso de violência de quinta não foi o único envolvendo a instituição. Em 2016, a mesma escola foi cenário de uma investigação da polícia de Careiro da Várzea, que desencadeou na apreensão de três adolescentes acusados de comercializar drogas dentro da escola.

Na época, o delegado de Polícia David Jordão informou que o caso já estava sendo investigado, após denúncia da direção da escola. Na operação, 49 trouxinhas de oxi foram apreendidos em posse de uma adolescente de 16 anos.

Os três adolescentes foram encaminhados ao 35º Distrito de polícia, onde respondem pelos crimes de tráfego de drogas.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Parintins é palco de protestos de professores e alunos nesta quinta

Reajuste salarial de 35% para professores do AM é falso revela Seduc

Servidoras da Seduc paralisam atividades no dia da Mulher