Hackers negociam clonagem de WhatsApp e redes sociais em Manaus

Manaus - Se tem uma coisa que todo mundo tem medo, é ter as contas pessoais das redes sociais ou o WhatsApp invadidos. Dados, conversas animadas e até "nudes" podem ser vistos por quem estiver disposto a pagar para clonar seus aplicativos. Em Manaus, o golpe do momento é justamente esse, a clonagem com o objetivo de expor particularidades ou para extorquir amigos e parentes da vítima.

O alerta sobre o novo golpe pode ser feito para qualquer um que use os aplicativos, inclusive empresas - que mantém redes de contatos nas plataformas com clientes e fornecedores. Em menos de 24 horas, dois políticos brasileiros tiveram as suas contas no WhatsApp invadidas por criminosos. O primeiro caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (7), quando a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, do PP, teve seu aplicativo de conversas instantâneas clonado. Os criminosos enviaram várias mensagens para os contatos da vice-governadora e solicitaram empréstimos no valor de R$ 2 mil.

O outro caso ocorreu com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que teve o celular clonado na tarde da última quinta-feira (8). Segundo funcionários do gabinete do líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), contatos da agenda de Romanelli receberam mensagens, via WhatsApp, com pedido para que fizessem depósitos em dinheiro.

Crime não é novo e político amazonense já foi vítima

Para quem não lembra, esse tipo de crime já ocorre aqui na capital amazonense há algum tempo. Em maio de 2017, o presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), deputado Federal Hissa Abrahão, foi vítima de hackers. Ele registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Drco), após ter o telefone clonado. O criminoso solicitou, em nome dele, transferências bancárias com quantias elevadas para amigos e funcionários do parlamentar.

Golpistas



A equipe do Em Tempo fez um levantamento e encontrou os contatos de vários criminosos que oferecem livremente, nas próprias redes sociais, o serviço ilegal de clonagem. A reportagem entrou em contato com um dos suspeitos, que utiliza um número com o DDD de Manaus. Ele explicou como realiza a clonagem e divulgou uma tabela com valores cobrados por serviço. Cada rede social tem um valor de mercado diferente no mundo do crime virtual.

" Amigo, se realmente você for querer adquirir o aplicativo de clonagem, você já pode me enviar o número com o DDD para nós estarmos realizando a criação do seu serviço. Nós aceitamos pagamentos na casa lotérica ou transferência da caixa econômica federal (sic) " não identificado, hacker

O homem disse ainda que a clonagem ocorre no prazo de 20 a 30 minutos no máximo, assim que o dinheiro cair na conta dos criminosos. O serviço, segundo o hacker, é de total confiança e a vítima não percebe que está sendo monitorada ou com os dados expostos.



“Vou lhe encaminhar um link que vai para o nosso canal no Youtube que explica como funciona o nosso trabalho e lá tem todo editorial de conhecimento lá você vai conhecer nosso trabalho e vai se sentir mais seguro para adquirir o serviço conosco”, orientou o suspeito durante a abordagem.

Segundo ele, a pessoa que adquire o serviço terá acesso a tudo do celular do alvo da clonagem. Ouça as orientações do criminoso sobre o golpe enviadas à reportagem.

Anatel



Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que não tem responsabilidade sobre os aplicativos em questão. A reportagem foi informada que eles pertencem a categoria de "Serviços de Valor Adicionado" e a Anatel regula somente os serviços de telecomunicações, como: telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura.

Apesar de não assumir responsabilidade sobre a nova aplicação de golpe virtual, a agência recomenda quem tiver o celular clonado deve entrar imediatamente em contato com a empresa de telefonia e solicitar o bloqueio da linha.

Se a ocorrência for denunciada por telefone, o usuário deve anotar o nome completo do atendente, a data, a hora, o número do boletim gerado e, no caso de denúncia direta, obter cópia impressa da reclamação. Esses dados poderão ser usados, posteriormente, em caso de problemas recorrentes com a clonagem.

Especialista

O especialista em tecnologia, Ronaldo Prass, alerta que, além da atualização do WhatsApp, o ideal é que a pessoa tenha uma conta de e-mail diferente da informada na ficha de dados da operadora para receber o link da nova senha.

"Se a pessoa colocar o mesmo e-mail informado para operadora, é só uma etapa a mais para o golpista habilitar o celular da vítima. Então, tenha uma conta só para isso. É um pouco chato, mas a segurança não tem preço", orienta.

Ronaldo Brass ainda critica o acesso que os atendentes, tanto das operadoras, quanto os terceirizados, têm sobre os dados dos clientes.

" Nos casos atuais, se você observar, as vítimas são sempre pessoas com um alto poder aquisitivo. As vítimas são escolhidas 'a dedo', por causa do valor da conta de telefone. Apenas os atendentes têm acesso a esse tipo de dado " Ronaldo Prass, especialista em tecnologia





O especialista em tecnologia reforça que é preciso ter bom senso quando alguém receber uma mensagem pedindo a transferência de qualquer quantia, por aplicativos. O usuário dessas tecnologias deve desconfiar do amigo que faz esse tipo de solicitação, ou até mesmo das pessoas mais próximas.

"Não se pode dar credibilidade demais ao WhatsApp. É preciso verificar pessoalmente com a pessoa que solicita esse tipo de ajuda, antes de fazer a transferência", finalizou.

Nas redes sociais tem havido diversos relatos de vítimas desse tipo de crime | Foto: Reprodução





Crime

A quebra do sigilo de comunicação sem ordem judicial e dentro dos parâmetros legais constitui crime previsto pela Lei nº 9206/96, com pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa.

O delito penal é denominado como crime de extorsão e está tipificado no artigo 158 do Código Penal Brasileiro.

"Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa"

Polícia Civil do Amazonas

A reportagem tentou conversar com o delegado Gesson Aguiar, titular da Delegacia Interativa, para falar sobre os casos de golpes virtuais, conhecidos como cibercrimes, registrados no Amazonas, mas assessoria de comunicação da Polícia Civil do Amazonas informou que o delegado não poderia falar pois, encontrava-se em diligência policial.



Edição: Bruna Souza

