Acidente na Ponta Negra é registrado por câmera. Veja o vídeo

Manaus - Dois carros se envolveram em um grave acidente na tarde da sexta-feira (9), por volta das 17h30, na avenida Coronel Teixeira. De acordo com um dos motoristas, Marlus da Costa Albuquerque, o homem que dirigia o carro de modelo I/VW JETTA de placa NOJ 3846, foi identificado como Davi Lucas Ferreira da Silva, 22 anos, e estava em alta velocidade.

Marlus que dirigia o carro FORD/ECOSPORT PRETO de placa final 6596, disse o baque foi tão forte que, no momento da colisão, foi arremessado para o outro lado da pista. "Eu estava realizando o retorno, com seta ligada, próximo da igreja dos mórmons, quando escutei uma freada bem forte atrás de mim. Vinha dois carros como se estivessem fazendo racha. Só senti a batida e fui jogado, do retorno, para o outro lado da pista" disse.



Marlus informou ainda que o rapaz que se envolveu no acidente não estava em posse da carteira de habilitação. "Ele bateu no meu carro e quando a polícia solicitou os documentos ele informou que estava sem nenhum, e sem os documentos do carro também. Foi no momento em que polícia chegou e informou que não podia fazer nada. Não podia prender ele, porque não tinham competência para fazer isso".

O Manaustrans foi acionado para o local, no entanto, segundo Marlus, nada foi resolvido. "Os guardas de trânsitos estavam no local e eu relatei tudo o que aconteceu e eles falaram que também não tinham competência para resolver a situação. As duas autarquias na minha frente e um jogando para o outro o caso. Eles falaram que só o Batalhão de Trânsito da Policia Militar poderia resolver o problema", relatou.

Em contato com assessoria do Manaustrans, o órgão informou que não realiza a perícia de acidentes, apenas isola o local e acompanha o fluxo do trânsito. A reportagem não conseguiu contato com Davi Lucas para comentar o ocorrido. O caso segue para a Justiça.

