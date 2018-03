Jovem é morto com 48 facadas em Itacoatiara

Itacoatiara - Morto de forma brutal com pelo menos 48 golpes de facas, o adolescente identificado como Adrielson Bentes Rolim, foi executado na madrugada deste domingo (11), por volta das 5h. O crime ocorreu no município de Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus). Até o momento ninguém foi preso pelo homicídio.

De acordo com a polícia, o jovem foi executado em uma rua, no bairro Mamoud Amed. A família informou à polícia que a vítima estava andando na rua quando foi abordado pelos suspeitos, que seguem sem identificação. A motivação do crime também é desconhecida pelos familiares.

O corpo foi levado para o necrotério do Hospital José Mendes, de Itacoatiara, onde passou por exame de necropsia e depois foi liberado para a família realizar o velório. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do município.



