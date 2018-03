Em festa de criança, homem armado esfaqueia irmãos à procura de esposa

O caso aconteceu no Campo do Seba do bairro Raizão | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Novo Aripuanã - A festa de aniversário de uma criança em Novo Aripuanã (município distante 1374 km de Manaus) foi interrompida, neste domingo (11), por volta das 18h, após um jovem de 22 anos ameaçar os convidados com uma espingarda calibre 28. Mesmo depois dos convidados conseguirem desarmar o homem, ele alcançou uma faca e esfaqueou duas pessoas. O caso aconteceu no Campo do Seba do bairro Raizão.

Euberson da Silva Campos, 22 anos, saiu de casa para beber e quando retornou não achou a esposa. Portanto uma espingarda, ele começou a procurar pela companheira e a encontrou na festa de aniversário, momento em que passou a ameaçar todos.



Segundo a polícia militar do município, as pessoas reagiram e desarmaram Euberson, mas ele acabou esfaqueando dois irmãos, um de 19 anos ficou ferido no abdômen e outro de 21 anos teve ferimentos no abdômen e nas costas. Após os crimes, o homem fugiu, mas foi localizado horas depois ao procurar atendimento em uma unidade de saúde.

"Os irmãos foram encaminhados ao hospital da cidade e para a surpresa de todos o homem também estava no local recebendo atendimento médico", informou um oficial da PM.

O caso foi registrado na 73º Delegacia Interativa de Polícia.

Morto de forma brutal com pelo menos 48 golpes de facas, o adolescente identificado como Adrielson Bentes Rolim, foi executado na madrugada deste domingo (11), por volta das 5h. O crime ocorreu no município de Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus). Até o momento ninguém foi preso pelo homicídio.

De acordo com a polícia, o jovem foi executado em uma rua, no bairro Mamoud Amed. A família informou à polícia que a vítima estava andando na rua quando foi abordado pelos suspeitos, que seguem sem identificação. A motivação do crime também é desconhecida pelos familiares.



