Denúncia leva à prisão de jovem com 5,3 quilos de cocaína em Tefé

Tefé - O jovem Eduardo Rocha Farjado, de 18 anos, foi preso, neste domingo (11), com 5,3 kg de cocaína. Ele foi capturado por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (BPM) após denúncia anônima em Tefé (município distante 521 km de Manaus).



Eduardo estava em uma residência, localizada na rua Tamuana, bairro Mutirão, onde recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia Interativa de Tefé, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficará preso à disposição da Justiça.

Quadrilha do tráfico

Quatro homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos com sete quilos de droga e material para mistura dos entorpecentes, na tarde do último sábado (10), por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Após revista pessoal e breve diálogo, os policiais militares chegaram até o local onde encontraram a droga, facas, material para mistura, como rejunte, balança de precisão e liquidificador.

De acordo com informações, por volta das 16h, uma equipe de policiais militares, em patrulhamento pela área conhecida como "invasão do castanhal", bairro da União, avistaram quatro homens em atitude suspeita.

