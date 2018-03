Polícia prende traficantes e fecha laboratório de drogas em Parintins

Antônio Marcos dos Santos, 18, Luís Henrique Melo de Souza, 22, Osnar Silva e Silva, 27. Um menor de 15 anos foi apreendido. | Foto: Tadeu de Souza

Manaus - Durante operação no fim de semana, a polícia apreendeu mais de sete quilos de drogas entre cocaína, cocaína pura, oxi e skank, na cidade de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. A polícia também destruiu um laboratório de pequeno porte no centro de uma área de invasão, próximo ao bairro da União, Zona Leste da cidade. No local, havia balanças de precisão, dois liquidificadores e produtos usados para misturar a droga.



Segundo o comandante da Força Tática, Tenente Ricardo Viana, esta foi a maior apreensão de droga neste início de ano em Parintins.

Durante a operação foram presos três homens identificados como Antônio Marcos dos Santos, 18, Luís Henrique Melo de Souza, 22, Osnar Silva e Silva, 27. Um menor de 15 anos também foi apreendido.



A polícia recebeu informação de que pode haver mais droga enterrada nas áreas de invasão em Parintins. “Estamos trabalhando essa informação e o serviço de inteligência está apurando as denúncias", afirmou.

