Terror em festa: um é morto e 4 são baleados por atirador em Parintins

Parintins - Uma casa noturna de Parintins (a 369 km de Manaus) foi alvo de um atentado na madrugada desta segunda-feira (12) e cinco pessoas foram baleadas. Uma das vítimas morreu após ser atingida na cabeça. O atirador fugiu e a polícia iniciou uma caçada na cidade. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar de Parintins informou que os disparos, provavelmente, foram efetuados pelo atirador com uma espingarda ou uma arma caseira. Ele se posicionou nas proximidades da casa noturna, que fica situada na estrada Odovaldo Novo, Zona Oeste da Cidade, e aproveitou o melhor momento para atirar contra os frequentadores. Ainda não se sabe se a vítima, um adolescente de 15 anos, identificado como José Cláudio Lira Bruno, era o alvo do assassino.

Segundo familiares do jovem, ele havia chegado no município um dia antes do atentado. Ele saiu de Manaus, onde trabalhava, para passar férias com a família. Ele foi atingido na cabeça e morreu ainda no local da festa. Além do adolescente, outras quatro pessoas foram baleadas. Elas também estavam se divertindo no local quando ocorreu o tiroteio. Segundo a polícia, as vítimas foram levadas para o hospital local e não correm risco de morte.

Investigação

A polícia iniciou a investigação e tem duas hipóteses sobre a atuação do atirador. Em uma das alternativas a equipe acredita que os disparos teriam sido efetuados por um homem que estava na carona de uma motocicleta, de cor preta e placa não identificada. Outro relato, entretanto, afirma que um homem, identificado como Patrick, minutos antes dos tiros, foi visto andando na parte de trás do clube.

Suspeito se apresenta

No início desta tarde, o suspeito indicado pelas testemunhas se apresentou na 3ª Delegacia Interativa de Polícia acompanhado do pai. Patrick Igor de Souza Costa, de 18 anos, é considerado uma pessoa de alta periculosidade e já é conhecido dos policiais do município por envolvimento em outros crimes. Ele responde na Justiça por assaltos, roubos e homicídio.

Patrick disse ao delegado que, na hora dos disparos, estava dormindo em sua residência. Essa versão foi confirmada por familiares. Patrick está detido para averiguação do álibi. O delegado Adilson Cunha não descarta a possibilidade do episódio ter sido um acerto de contas entre pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

