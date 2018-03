Veja vídeo: bebê é abandonado por pais embriagados em estrada do AM

Criança de 2 anos de idade foi encontrada dormindo ao lado dos pais, que estavam embriagados. | Autor: Em Tempo

Presidente Figueiredo (AM) - Na noite do domingo (11), uma criança de apenas 2 anos foi encontrada dormindo ao lado dos pais, que estavam embriagados. O caso ocorreu na comunidade Cristo Rei, no quilômetro 28 da rodovia AM-240, que dá acesso à vila de Balbina, em Presidente Figueiredo (a 185 km de Manaus).



O caso foi denunciado por populares que andavam pelo local. Na ocasião, policiais militares confirmaram o caso e detiveram o casal. Junto ao casal, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica praticamente vazia e a criança, deitada sobre a mulher.

Leia mais: Polícia prende traficantes e fecha laboratório de drogas em Parintins

Em depoimento à polícia, a mulher, de 41 anos, e o pai da criança, de 35, confirmaram que tinham ingerido bebidas alcoólicas durante um torneio de futebol que aconteceu na comunidade.

A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar de Presidente Figueiredo, e logo em seguida, aos cuidados da avó, que mora em Manaus. Na 37ª Delegacia Interativa de Polícia, em Presidente Figueiredo, o casal assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos, e após os procedimentos cabíveis, foram liberados.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia também



Denúncia leva à prisão de jovem com 5,3 quilos de cocaína em Tefé

Em festa de criança, homem armado esfaqueia irmãos à procura de esposa

Jovem é morto com 48 facadas em Itacoatiara