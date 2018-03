Presa dupla que esfaqueou adolescente com 48 facadas em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) - Dois homens foram detidos pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (12), por suspeita de participação no homicídio de Adrielson Bentes Rolim, de 18 anos, ocorrido na madrugada de domingo (11). O adolescente foi morto com 48 facadas na rua Rio Amazonas, bairro Mamoud Amed, em Itacoatiara (a 270 km de Manaus). Eles confessaram o crime.

Juciney dos Santos da Silva, de 20 anos, e Adriano Felipe Stone Pereira, de 18, se apresentaram à polícia nesta segunda (12), e confessaram serem os autores da morte de Adrielson. Em depoimento à polícia, a dupla relatou que estava ingerindo bebida alcoólica no bairro onde ocorreu o crime, comemorando o aniversário de 18 anos de Adriano, quando a dupla foi apedrejada pela vítima.

Os dois também disseram que Adrielson chegou a puxar uma faca de sua cintura e partir na direção de Juciney e Adriano No mesmo instante, Juciney pegou um pedaço de madeira e foi em direção à vítima, com Adriano logo atrás dele e, quando alcançaram Adrielson, Juciney começou a esfaqueá-lo. Em seguida, Adriano pegou a mesma faca e começou a golpear a vítima.

Ainda em depoimento, Adriano e Juciney disseram que Adrielson era conhecido no bairro por causar confusão e ameaçar os moradores. Segundo a dupla, que responderá por homicídio qualificado, Adrielson dizia que “já tinha matado um no (bairro) Jauari e não tinha medo de matar de novo”. O caso será encaminhado à Justiça.





Edição: Luís Henrique Oliveira





