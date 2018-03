PMs interditam Torquato Tapajós em protesto e ameaçam greve no AM

Manaus - Os policiais militares do Amazonas realizaram no início da noite desta segunda-feira (12), por volta das 18h, uma manifestação que interditou todas as faixas, em ambos os sentidos, da avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Oeste de Manaus. Os policiais, entre outras coisas, reivindicam a valorização dos praças, o cumprimento da Lei 4.044/14 que trata da promoção dos servidores e o pagamento da data-base.

Com muitos cartazes e gritos de guerra, a paralisação durou cerca de 15 minutos. Segundo um dos policiais, que preferiu não se identificar, as ações realizadas por eles são apenas em luta e defesa da categoria, que - segundo eles - está "desvalorizada, desestruturada e defasada".

"Nós queremos que o governo do Amazonas ofereça para nós [PMs] condições dignas, para que possamos proteger o cidadão de bem e combater o crime. Nós não queremos paralisar totalmente, precisamos dialogar com o governador. Mas, se isso não acontecer, nós vamos parar tudo", explicou um dos policiais que estavam a frente do movimento.

Leia também: Sindicato visita escolas públicas e chama professores para paralisação

De acordo um sargento, presente na manifestação, isso foi apenas um anúncio do que pode vir pela frente, caso o governador Amazonino Mendes não esteja disposto a dialogar com os policiais.

"Não queremos mais do que o nosso direito de ser valorizado. E se não valorizar, nós vamos parar e a cidade vai ficar um caos. Isso porque sem a polícia, não tem proteção para a população", disse o servidor público.

Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram descolados até o local da manifestação e realizaram a orientação dos motoristas que estavam presos no congestionamento.

O EM TEMPO tentou contato com a assessoria da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), para obter atualizações sobre a assembleia geral que decide se os PMs vão entrar em greve no próximo dia 15, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Edição: Bruna Souza

