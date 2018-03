SSP-AM mapeia área vermelha e realiza operação em terminais de ônibus

Manaus - Dando continuidade a operação "Jejuardes", a Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizou, no fim da tarde desta terça-feira (13), um mapeamento do Presidente Vargas, bairro do Centro de Manaus conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas. A equipe, composta por policiais civis e militares, ainda realizou ação dentro do Terminal 1, na Constantino Nery, e depois seguiu para o Terminal 2, na Cachoeirinha.

Desde o fim do Carnaval de Manaus, a Secretaria de Segurança realiza diversas ações policiais com o objetivo de inibir a violência na capital amazonense, que registrou uma elevação no número de crimes. De acordo com o vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, os policiais estão fazendo o trabalho efetivo de segurança do Centro de Manaus.

"Nós estamos querendo trazer mais segurança para o cidadão que usa o transporte coletivo na cidade", disse o secretário. A sensação de insegurança tomou conta dos usuários de transporte especial e coletivo em Manaus após o registro de, pelo menos, 3.231 assaltos. Uma média de 325 por mês e 10,8 ônibus assaltados por dia, entre janeiro e outubro de 2017. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Bosco Saraiva tem feito ações de contingenciamento da violência | Foto: Raphael Tavares





Bosco Saraiva tomou posse após esse período e tem feito ações de contingenciamento da violência no Estado desde então. Ainda segundo o secretário, os resultados positivos já estão começando a aparecer. Porém, o trabalho da polícia continua para inibir os assaltos nos coletivos. A operação deve seguir até o fim de abril com o efetivo de 100 policiais, entre civis e militares.

"Essa equipe faz o mapeamento com detalhes, principalmente, sobre a localização desses criminosos, onde eles se escondem", disse Saraiva.

O secretário ainda explicou que a ação é de grande importância para realizar o planejamento do trabalho de campo da polícia. "A presença dos mais de 100 policiais com certeza traz mais conforto à população", completou Bosco.

A operação é uma ação conjunta da SSP com a Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), a Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas.

Veja entrevista com o secretário no Terminal 1

