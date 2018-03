Diretor de presídio aciona socorro para evitar fuga em Manacapuru

A tentativa de fuga foi divulgada nesta quarta | Foto: Divulgação

Manacapuru - Equipes da Força Tática, Grupo Tático e Ações com Motocicletas (GTAM), do 9º Batalhão de Polícia Militar em Manacapuru, foram acionados pelo diretor do presídio daquela região, por volta de 15 horas desta terça-feira (13), para dar apoio a uma revista nas celas do presídio após alguns detentos tentarem empreender fuga do local. A movimentação ocorreu às 12h.

Leia também: Cegueira nacional e o prélio ideológico

As equipes foram ao presídio e procederam revista nas celas, encontrando com os detentos três celulares, entre outros materiais como armas caseiras - que foram apresentados na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru.

As armas e os celulares foram apreendidos | Foto: Divulgação

Rebelião Canutama

Detentos da Delegacia Interativa de Polícia de Canutama, localizado a 619 km de Manaus, fizeram uma rebelião no dia 4 de março deste ano. Os presos destruíram as vidraças, danificaram as celas e atearam fogo em colchões. Nove detentos continuam foragidos.

Segundo informações da Polícia Civil, 14 detentos se entregaram logo após o motim. De acordo com o comandante de policiamento do Purus, tenente Laurênio Silva, a superlotação das celas teriam sido o principal motivo para o motim. A delegacia do município possui apenas três celas e com capacidade para quatro presos - contudo, abrigam 23 detentos no total.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

O drama do nascimento de crianças dentro de celas prisionais no Brasil

Presos fazem rebelião e fogem da delegacia de Canutama

Seap confirma motim em presídio onde José Melo está preso