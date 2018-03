Mais de 1,5 mil presos liberados em audiência de custódia, em Manaus?

As audiências estão ocorrendo, nesta quarta-feira (14), no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta terça-feira (13) tiveram início as audiências dos presos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj - Semiaberto), que passaram pela análise das certidões carcerárias das equipes multidisciplinares da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). As audiências estão ocorrendo, nesta quarta-feira (14), no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, com juízes da Vara de Execução Penal (VEP).



No primeiro dia foram realizadas 63 audiências, com o resultado de 47 presos do semiaberto com monitoramento eletrônico. A conclusão das audiências dos demais presos, que foram escoltados pra o Fórum, resultou na progressão de três deles para o regime aberto, seis livramentos condicionais, seis transferências para o Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM II) e uma regressão ao regime fechado do Compaj.

Leia também: Diretor de presídio aciona socorro para evitar fuga em Manacapuru

Em nota, a Seap informa que "o procedimento durante esta quarta-feira (14) está ocorrendo com um total de 56 presos. A secretaria reitera que não procede a informação que está circulando nas redes sociais sobre a liberação de 1.500 presos do semiaberto com tornozeleira, já que o número não condiz com a realidade de presos desse regime na capital".

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) prestou apoio com a Delegacia Móvel que está sendo utilizado como espaço para o cadastro no sistema de monitoramento dos presos que precisam da aplicação da tornozeleira eletrônica.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Cegueira nacional e o prélio ideológico

O drama do nascimento de crianças dentro de celas prisionais no Brasil

Seap confirma motim em presídio onde José Melo está preso