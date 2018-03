Preso, jovem de 20 anos é suspeito por tráfico de drogas e 2 mortes

Coari - Um jovem de 20 anos, identificado como Vitor Laborda, vulgo "Vitão", foi detido por volta das 7h na manhã desta quarta (14) suspeito de tráfico de drogas, além de ser foragido da Justiça por dois crimes de homicídio. O crime aconteceu no município de Coari, distante 362 km de Manaus.

Guarnições do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu informações de que um homem conhecido por “Vitão”, estaria escondido em uma casa, dentro de um beco, no bairro Chagas Aguiar, acompanhado de comparsas. Logo em seguida, viaturas deslocaram-se para o endereço informado e fizeram um cerco à residência apontada, conseguindo prender o infrator. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e quatro munições intactas.

Vitor era procurado pelo suposto envolvimento em um caso de homicídio, acontecido na estrada do aeroporto da cidade, e ainda um segundo episódio que resultou na morte do vocalista de uma banda de música na cidade de Codajás, ocorrida no ano passado.

Foram presos no local onde Vitor estava Mateus Souza de Santos, de 19 anos, o “Orelhudo”, Felipe Souza dos Santos, também de 19 anos, e um adolescente de 17 anos.

