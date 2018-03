Dupla é presa com 22 kg de cocaína na fronteira com a Colômbia

Tabatinga (AM) - Escondidos em uma mala, cerca de 22 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal (PF). A ação ocorreu na terça-feira (13), em um sítio localizado na Zona Rural do município de Tabatinga (a 1.108 km de Manaus). Durante a a operação, um colombiano e um brasileiro foram presos por suspeita de envolvimento no tráfico internacional de drogas, uma vez que o trecho fica situado entre a fronteira do Brasil e Colômbia .

As drogas teriam como destino Manaus e seriam transportadas por um colombiano que escondeu o entorpecente dentro de uma mala que estava escondida em um sítio próximo da cidade colombiana Letícia. O colombiano, inclusive, tinha um mandato de prisão em aberto.

As drogas estavam escondidas em um sítio na estrada do Urumutum, nas proximidades da cidade colombiana de Letícia. | Foto: Divulgação

Segundo a PF, a ação só foi possível após denuncias de que a dupla estaria contrabandeando drogas e armas. Eles também seriam envolvidos com tráfico de drogas na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Os suspeitos foram encaminhados ao presídio de Tabatinga.





