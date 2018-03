8 mil PMs devem paralisar atividades até a próxima sexta-feira (16)

Manaus - Cerca de 8 mil policias militares do Amazonas darão início à paralisação da categoria a partir das 19h desta quarta-feira (14). Conforme o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), Gerson Feitosa, os militares só devem voltar às atividades na próxima sexta-feira (16).

"Se o governador não falar com a gente e não se propuser a resolver os problemas, vamos fazer não só esta, como outras paralisações", revela Gerson Feitosa.

Dentre as principais reivindicações dos PMs, está o resguardo da lei de carreira dos policiais que, recentemente, foi interrompido por um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que impede a promoção dos policias por tempo de carreira.

"O governo quer acabar com uma das únicas possibilidades de progredir no trabalho, isso não é certo. São pais e mães de família que deixam de ter uma perspectiva", reclamou.

Além desta, outras reivindicações também motivam a paralisação como a compra de novos coletes balísticos, a troca de munições vencidas e o pagamento de salários atrasados.

Policiais dos municípios de Iranduba, Coari, Manacapuru, Tefé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Benjamim Constant, Humaitá e Itacoatiara também aderiram à greve de dois dias.

A equipe do Em Tempo solicitou posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), mas até a publicação desta matéria está aguardando retorno.





