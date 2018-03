Apeam diz que 8 mil PMs mantêm paralisação, mas SSP-AM nega

Manaus - Mesmo após o anúncio de que 8 mil policiais militares iriam parar as atividades a partir das 19h desta quarta-feira (14), a Secretária de Segurança Pública (SSP) nega a paralisação. No entanto, segundo o sargento Francisco Pereira, da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), cerca de 3 mil PMs estão fora das ruas por conta da falta coletiva iniciada em protesto contra o atual governo do Amazonas.

De acordo com Francisco Pereira, os policiais que estavam no turno da manhã desta quarta foram impedidos de sair do trabalho para manter o policiamento na rua. "Houve a falta coletiva e o oficiais estão segurando a tropa que teria de sair do serviço para manter o policiamento. Nós esperamos que os oficiais possam liberar os policiais para que eles possam ir pra casa, gozar da folga, depois de um dia intenso de trabalho", explicou.

O policial ainda explicou que pelo menos 80% das Companhias Interativa Comunitárias (Cicom) estão paralisadas em função da falta coletiva. "Os policias prejudicados pela falta do pagamento da data-base, da falta de promoção, estão descontentes com o governo", disse o sargento.

Os policiais que aderirem à greve estão procurando a Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas para serem acolhidos pelos colegas.

Viaturas paralisadas

Aina na noite desta quarta, a reportagem encontrou cerca de 10 viaturas da PM estacionadas em frente à 26ª Cicom, localizada na rua Vitória Régia, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Os veículos não estariam circulando devido à falta coletiva dos militares nesta noite.

Na porta da 13ª Cicom, diversas viaturas estavam estacionadas. | Foto: Elias Pedroza

Por outro lado, a SSP-AM afirmou que a paralisação não procede e que os policiais nas ruas realizando o patrulhamento normalmente.





