Advogado é baleado no pulmão após atirador errar alvo no AM

Manacapuru (AM) - O Advogado Marcelo Aguiar, de 40 anos, foi baleado na noite da última quarta-feira (14), no momento em que conversava com um homem identificado como “Guto”, em frente a sua residência na rua Coronel Madeira, centro de Manacapuru (a 84 km de Manaus).



De acordo com informações de policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, em Manacapuru, no momento em que o advogado conversava com “Guto” em frente a sua casa, um suspeito, até o momento não identificado chegou ao local e realizou vários disparos na direção de Guto, porém o alvo escondeu-se atrás do advogado.

Ainda segundo a PM, dois tiros atingiram o advogado e o seu amigo foi baleado apenas de raspão e não corre risco de vida. Marcelo foi encaminhado para o Hospital Regional Lázaro Reis, no município onde foi reanimado e em seguida passou por cirurgia de emergência. Após os procedimentos médicos na unidade hospitalar, Marcelo foi transferido para o pronto-socorro 28 de Agosto, em Manaus.

Até a publicação desta matéria nenhum suspeito do crime havia sido preso. A polícia do município realiza buscas pelos bairros de Manacapuru na tentativa de prender ou encontrar alguma pista do autor dos disparos.





Edição: Luís Henrique Oliveira





