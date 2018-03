Advogado baleado por engano em Manacapuru está na UTI do 28 de Agosto

Vítima passou por cirurgia no hospital de Manacapuru antes de ser transferida para Manaus | Foto: divulgação

Manacapuru - É gravíssimo o estado de saúde do advogado Marcelo Aguiar Cunha, de 40 anos, que foi baleado, na noite desta quarta-feira (14), em frente à casa onde mora, em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus).

Ele passou por cirurgia no hospital regional Lázaro Reis e foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo informou a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), nesta quinta (15).

Leia também: Advogado é baleado no pulmão após atirador errar alvo no AM

Os tiros atingiram a região do tórax da vítima, que foi socorrida e chegou a ser reanimada no hospital do município antes de ser transferida para tratamento em Manaus. O advogado estava conversando em frente à casa onde mora com um homem identificado apenas como “Guto”.

Segundo a polícia, o alvo da tentativa de homicídio era Guto, porém o advogado acabou sendo baleado por engano. O crime gerou grande comoção no município, mas apesar disso ninguém foi preso.

Leia mais:

Executado com 5 tiros, ajudante de pedreiro morreu ao lado de namorada

Passageiro reage a assalto em ônibus, desarma dupla e atira seis vezes

Criminosos matam casal a tiros e deixam dois baleados na Zona Leste