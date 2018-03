Governo reúne com representantes de PMs para acabar com paralisações

Representantes de policiais militares a caminho do Palácio do Governo para reunião com governador Amazonino Mendes | Foto: Taina Benevides

Manaus - Uma reunião entre o governador Amazonino Mendes e representantes de três associações de policiais militares do Amazonas está prevista para acontecer na tarde desta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pelo presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), Gerson Feitosa, que estima uma paralisação de 95% do efetivo da corporação nesta quinta-feira (15). Na quarta (14), ele defende que a paralisação afetou 80%.

O número divulgado pelo presidente da Apeam nesta quinta é referente aos PMs que estão aderindo a falta coletiva desde a manhã de hoje, no turno que teve início às 7h e continua até as 18h. Já em contato com as 30 Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), o Em Tempo obteve a informação de que apenas seis admitiram que houve faltas de servidores nas unidades. As restantes continuam operando normalmente com o efetivo policial de rotina.

De acordo com Gerson Feitosa, os policiais que estão operando são instruídos sobre o assunto e também participam da mobilização os policiais do interior. Ele afirma que nos municípios 100% da corporação aderiu ao ato.

No interior do Estado as associações estimam paralisação de 100% do efetivo | Foto: Reprodução

"Você vai ligar para as companhias e os policiais vão dizer que estão operando normalmente porque é isso que eles estão instruídos pelo alto comando da instituição a dizer. Ontem foram 80% de adesão as faltas, hoje já são 95% do quadro efetivo, e na troca do segundo turno, às 19h, a tendência é piorar e chegar a 100%. Por isso, neste momento fomos convocados para uma reunião com o governador e estamos nos deslocando até o Palácio do Governo, no bairro Compensa, porém as faltas coletivas continuam", afirmou.



Gerson ainda informa que no interior do estado os policiais estão sendo coagidos. "Em Manacapuru um tenente coronel que está brigando e ameaçando os policiais que estão aderindo a falta coletiva", denuncia.

Diferente da maioria dos policiais, um militar lotado em uma companhia da Zona Norte de Manaus repudia o ato grevista e o avalia como uma situação partidária.

"Quero dizer que se essa lei acabar será um imenso atraso para nossa classe, porém eu quero é lutar pela nossa classe por outro caminho, sem ser paralisação. Por que nossas associações passaram quatro anos caladas, sem falar nada, sem se pronunciar, aceitando tudo que o governo dava para gente? Por que justamente agora vieram se manifestar? Eu sou contra a paralisação, porque minha família também faz parte da sociedade e estará também desguarnecida", opina o policial.

Ouça o áudio na íntegra:

Falta coletiva

A noite de quarta-feira (14) deixou a população e trabalhadores rodoviários em alerta após o anúncio de paralisação dos policiais militares. Segundo o sargento Francisco Pereira, da Associação dos Sargentos da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Amazonas (ASSOAPBMAM), cerca de 3 mil PMs ficaram fora das ruas por conta da falta coletiva iniciada como forma de protesto contra o atual governo do Amazonas.

O sargento explicou que pelo menos 80% das Companhias Interativa Comunitárias (Cicom) foram paralisadas em função da falta coletiva, no primeiro dia. "Os policiais prejudicados pela falta do pagamento da data-base, da falta de promoção, estão descontentes com o governo", avalia o sargento.

Edição: Isac Sharlon

