Morre advogado que foi baleado por engano em Manacapuru

Manaus - Morreu no final da manhã desta quinta-feira (15) o advogado Marcelo Aguiar Cunha, de 40 anos, baleado por engano em Manacapuru (a 89 km de Manaus). O anúncio foi confirmado por um assessor da família.

De acordo coma polícia, Marcelo foi baleado, na noite de quarta-feira (14), enquanto conversava em frente à casa onde mora, com um homem identificado como, Augusto Alexandre conhecido como 'Guto'.

Nesse momento um outro homem teria chegado atirando na direção de 'Guto'. Os dois foram atingidos pelos disparos. Marcelo foi socorrido e chegou a ser reanimado no hospital do município antes de ser transferida para tratamento em Manaus.



O outro homem que foi atingido também foi encaminhado ao hospital local e está fora de perigo. O assessor da família do advogado, informou ainda que o velório do magistrado está marcado para iniciar por volta das 20h desta quinta, na sede da Igreja Assembleia de Deus Tradicional, em Manacapuru.

Segundo a polícia, o alvo da tentativa de homicídio era Guto, porém o advogado acabou sendo baleado por engano. A morte de Marcelo gerou grande comoção no município. A reportagem tentou contato com a delegacia local para mais detalhes sobre as suspeitas mas não obteve retorno.

Amigos lamentam a morte do advogado



Ainda muito abalado, Jucimar Fonseca, secretário de articulação e políticas públicas da Prefeitura de Manacapuru, falou sobre o amigo. "Um profissional muito respeitado na cidade. Uma pessoa de uma conduta ilibada, uma pessoa muito séria, muito educado, de muito ética. Nós só temos elogios. A gente não consegue entender como uma coisa dessas acontece", disse.

Em nota, a Câmara Municipal de Manacapuru lamentou o falecimento do advogado. "Sem poder traduzir os verdadeiros sentimentos que nos assolam neste momento difícil, pedimos ao Senhor Deus que abençoe os familiares e externamos os mais sinceros pêsames pela irreparável perda do seu ente tão querido", diz o documento

No poder legislativo, Marcelo atuou na assessoria jurídica do parlamento entre 2013 e 2014. Também foi procurador da casa legislativa entre 2015 e 2016 e, atualmente, exercia o cargo de diretor-presidente do Fundo de Previdência Municipal.



