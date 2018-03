Governo anuncia que data base de PMs sai até 4 de abril

Manaus - Governo anuncia que o pagamento da data-base para a Polícia Militar deve ser feito até o dia 4 de abril, data do aniversário da Instituição. O anúncio foi feito pelo vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, na manhã desta quinta-feira (15).

Bosco Saraiva ressaltou que o governo manterá diálogo aberto com as categorias da segurança pública e destacou avanços proporcionados pela gestão, como a promoção de 3.293 policiais militares, 314 bombeiros, o pagamento do auxílio-fardamento, o aumento de 100% no valor do auxílio-alimentação e do auxílio-moradia para policiais e bombeiros.

“A data-base da polícia será dada até o dia 4 de abril. Isso já foi anunciado pelo governador do Estado, além dos outros benefícios que já foram efetivamente materializados como as promoções, auxílio-fardamento, aumento do auxílio-alimentação e do auxílio-moradia. Há também a data-base que será efetivamente paga no máximo até quatro de abril, quando é o aniversário da PM”, explica Saraiva.

| Foto: Taina Benevides

Plano de contingência

O secretário de Segurança Pública disse que o Comando-Geral da PM mantém um plano de contingência para garantir a segurança da população. Saraiva condenou a proliferação de boatos e a tentativa de impor medo na população de Manaus.



“Nós temos um plano de contingência capaz de deixar a população absolutamente tranquila. Não haverá descontinuidade do serviço da PM porque o Comando, de uma forma muito tranquila, trabalhou para que a gente pudesse manter a ordem e a PM trabalhando normalmente nas ruas”, pontuou.



Ocorrências

Entre as 19h de quarta-feira (14) e a manhã de quinta (16), a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, recuperou um veículo roubado e prendeu uma pessoa por receptação. Duas pessoas foram presas por tentativa de assalto a ônibus. Na Alameda Cosme Ferreira, durante abordagem ao coletivo da linha 651, a PM prendeu George Figueira de Souza e aprendeu com ele um revolver calibre 38, contendo seis cápsulas deflagradas. No Santo Agostinho, na zona centro-oeste, a PM apreendeu uma arma caseira deixada para trás por uma dupla que planejava o assalto a uma rota de ônibus. Os homens fugiram.



Durante patrulhamento na rua Nova Esperança, no Jorge Teixeira, zona leste, a PM recapturou Jackson Oliveira de Oliveira, 27, vulgo Pacu, que possuía dois mandados de prisão em aberto por roubo majorado. O caso foi apresentado no 30º Distrito Integrado de Polícia.

