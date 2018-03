Preso homem que matou duas pessoas em casa de show, em Parintins

Parintins (AM) – Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira (16), em Parintins (369 km de Manaus), Wiliam Conceição dos Santos, de 21 anos, conhecido “Boca”.

Segundo a Polícia Militar, “Boca” é foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e assalto. Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, três munições intactas, uma placa de moto e uma faca.

O homem é suspeito de ser autor dos disparos, que resultou na morte de José Cláudio Bruno, de 18 anos, e da vendedora de churrasco Dicléia Xavier de Souza, de 29 anos, em uma casa noturna de Parintins, na última de segunda-feira (12). Na ocasião, outras três pessoas ficaram feridas.

Os comparsas de Wiliam, identificados como Ramon Ribeiro Garcia, “O Café”, também foragido da justiça e Marcelo Pinheiro, estão foragidos.

Wiliam será ouvido pelo delegado Adilson Cunha, titular do titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins (DIP), para saber o motivo do tiroteio na casa de show.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (12), uma casa noturna de Parintins foi alvo de um atentado. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas.

A Polícia Militar de Parintins informou que os disparos, provavelmente, foram efetuados pelo atirador com uma espingarda ou uma arma caseira. Ele se posicionou nas proximidades da casa noturna, que fica situada na estrada Odovaldo Novo, Zona Oeste da Cidade, e aproveitou o melhor momento para atirar contra os frequentadores.

Ainda não se sabe se uma das vítimas fatais, José Cláudio Lira Bruno, era o alvo do assassino.

Segundo familiares do jovem, ele havia chegado no município um dia antes do atentado. Ele saiu de Manaus, onde trabalhava, para passar férias com a família. Ele foi atingido na cabeça e morreu ainda no local da festa. Além do adolescente, outras quatro pessoas foram baleadas. Elas também estavam se divertindo no local quando ocorreu o tiroteio. Segundo a polícia, as vítimas foram levadas para o hospital local e não correm risco de morte.

