Armamento das Farc estava em poder de integrantes da FDN, diz delegado

Manaus - Um lança granadas, um rifle, coletes balísticos e 60 quilos de maconha, do tipo "skunk", foram apreendidos durante uma ação dos órgãos de segurança pública, em Manaus e Novo Airão (distante 117 km da capital). Os materiais com um grande poder de destruição eram utilizados por grupo guerrilheiros, possivelmente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), foi o que explicou o secretário de segurança pública e vice-governador do Estado, Bosco Saraiva, durante coletiva de imprensa realizada, na manhã deste sábado (17), na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

"O lança granada tem um altíssimo poder de destruição, com capacidade de destruir um raio de 30 metros, era uma ameaça à sociedade em geral. Toda lógica nos leva a crer que os materiais eram usados pela Farc, que foi o ultimo grupo de guerrilha a atuar nas Américas", disse o secretário. O objeto é o segundo apreendido no Amazonas, o primeiro foi capturado durante uma ação policial em Beruri (a 173 km da capital), em 2016.

A ação também resultou na prisão de Marco Antônio da Silva Atayde, conhecido como “Máscara”, de 25 anos. Ele foi preso com 60 kg de maconha, do tipo "skunk", avaliados em R$350 mil, que estavam guardados dentro da casa, onde ele morava, na rua Cristóvão , bairro Nova Esperança, Zona Oeste da capital.

Leia também: 42 kg de drogas avaliados em R$ 190 mil são apreendidos no AM

“Máscara” foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e irá para audiência de custódia | Foto: Márcio Melo

Após a prisão do “Máscara”, que foi realizada nesta sexta-feira (15), as equipes policiais apreenderam um lançador de granada, um rifle, munições e um rádio comunicador de alta frequência. Também foram apreendidos dois coletes balísticos, que são usados por organizações guerrilheiras. Todo o material estava enterrado em um sítio no km 20, da rodovia AM-352, estrada que dá acesso ao município de Novo Airão.

De acordo com o o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), o delegado Paulo Mavignier, as armas e todo material apreendido pertencem a integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Bosco Saraiva avaliou positivamente a ação, inclusive a apreensão do lançador de granadas - que é o segundo apreendido no Amazonas | Foto: Márcio Melo

“Sabemos que são grupos interligados, mas, durante a prisão, o Máscara preferiu ficar em silêncio. As pessoas que estavam no sítio fugiram para uma área de mata, quando nossas equipes chegaram ao local. Vamos investigar até identificar todos os envolvidos. Também iremos rastrear as origens de cada arma e dos coletes, mas tudo indica que são materiais usados por guerrilheiros das Farcs”, disse o delegado.

Bosco Saraiva ainda explicou que o rádio apreendido era usado como espião a favor da criminalidade. “É um objeto que entra em frequência, até mesmo em sinais de celulares, mas com essa ação tiramos isso de circulação", pontuou.

O armamento e a droga foram apresentados em coletiva de imprensa na Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste | Foto: Márcio Melo

A operação contou com o apoio operacional da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e o Canil da Polícia Militar.

“Máscara” foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Hénoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Casal é preso com drogas avaliadas em mais de R$ 250 mil, no Alvorada

Homem diz que transportava maconha pensando que era farinha

Suspeito tenta transportar 9 kg de maconha dentro de sofá em Manaus