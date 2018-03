De donas de casa a chefes do tráfico; um olhar sobre mulheres no crime

Manaus - Consideradas por muito tempo como "sexo frágil", as mulheres têm abandonado esse rótulo e figuram na linha de frente de empresas ou instituições privadas, antes dominadas por homens. Algumas delas, entretanto, utilizam a bandeira do empoderamento para assumir o comando do tráfico ou de grupos criminosos. A quantidade de mulheres presas nos últimos anos vem crescendo e os crimes cometidos por elas surpreendem pelo grau de periculosidade.

Com perfis audaciosos, elas desafiam a sociedade ao se envolverem em um mundo que, muitas vezes, amedronta até os homens mais fortes. Influência, necessidade e desilusão amorosa são alguns dos motivos que levam esse grupo a entrar no crime. Pelo estigma da fragilidade, essas mulheres passam despercebidas, normalmente ocupando posições estratégicas dentro das organizações criminosas.



Leia também: Irmã pode ter encomendado morte de professora por dívida de drogas

O aumento no número de mulheres presas por envolvimento com atividades ilegais é espantoso. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgados em 2015, a população carcerária feminina subiu de 5.601 para 37.380 detentas entre 2000 e 2014, um crescimento de 567% em 15 anos.

Quanto aos crimes, a maioria dos casos é por tráfico de drogas, motivo de 68% dessas prisões. No Amazonas, o número de crimes registrados que tinham mulheres como autoras cresceu quase 13%, passando de 9,3 mil para 10,5 mil crimes no total.

O tráfico de drogas é o ramo mais escolhido pelas mulheres que entram no mundo do crime | Foto: Divulgação

Quando o assunto é tráfico de drogas, as mulheres chegaram a comandam grandes esquemas. Já vimos diversas prisões onde elas são as protagonistas em ações desmanteladas pela polícia, como no caso das mulheres dos líderes da Família do Norte (FDN), que passaram a ditar ordem dentro da facção após os maridos serem presos.



A participação feminina no mundo do crime já é bem antiga, porém, elas passaram de coadjuvantes para protagonistas, como explica o delegado-titular da Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

" Cada vez mais elas estão assumindo papeis maiores, justamente porque o perfil feminino não levanta tanta suspeita " Guilherme Torres, Delegado da DRCO





Outro ponto que favorece a entrada delas no crime é a capacidade de organização natural que as mulheres possuem. “Elas cuidam da casa, do marido, dos filhos, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo”, disse.



Utilizando ideais de liberdade financeira, facilidade de crescimento e promessas de status, os chefes das facções atraem homens e mulheres. “Eles agem como se a facção fosse uma família em que um apoia o outro, além da possibilidade de ganhar muito dinheiro em pouco tempo”, comenta Guilherme Torres.

A porta de entrada para facções muitas vezes são os relacionamentos ou familiares que já participam das atividades ilegais | Foto: Divulgação

Outra porta de entrada das mulheres nesse mundo são as relações familiares e afetivas. “Elas começam apenas ajudando os filhos, maridos ou namorados, porém, em alguns casos, assumem o lugar de comando das transações na ausência dos homens”, salienta.

Em um dos trechos do livro ‘Presos que Menstruam’, da jornalista e escritora Nana Queiroz, uma presidiária, identificada como Gardênia, confessa que várias vezes foi presa por tráfico na companhia do marido, porém ele fazia com que ela levasse a culpa pelos delitos.

“Ele era traficante, mas não era besta. Dinheiro não é flagrante, droga é. Assinei um doze com ele [artigo 12 da Lei 6.368, que classifica o crime de tráfico de entorpecentes] e fomos soltos”, diz. Gardênia foi para a cadeia várias vezes, mas toda vez que era liberta, voltava a traficar.

Elas operam normalmente em posições estratégicas, lidando com a parte operacional do crime | Foto: Divulgação

A história de Gardênia se perde em meio a tantas outras parecidas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostram um aumento no número de mulheres presas por tráfico de drogas, o aumento foi de 8,9%, saltando de 380 prisões para 414. Na capital, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informa que apenas 102 mulheres cumprem pena pelo crime.



O antropólogo e sociólogo Alvatir Carolino conta um pouco sobre sua experiência no convívio com detentas do sistema prisional da capital, durante esse tempo ele ouviu relatos de mulheres que não participavam de atividades ilegais e eram vítimas da situação social em que viviam.

“Normalmente quem traficava a droga era o companheiro que também utilizava a casa da família para guardar os entorpecentes ou como ponto de venda”, diz explicando que as mulheres levavam a culpa junto com o traficante. “Elas não participavam, mas acabavam enquadradas no crime apenas pelo fato de estar lá”.

Casos conhecidos em Manaus



Em Manaus, um grupo de mulheres ficou muito conhecido por comandar um ponto de venda de drogas no bairro Santo Agostinho. De acordo com as informações, esse grupo comanda o local há pelo menos 15 anos. A quadrilha recebeu um nome curioso: "Chiquititas", composta por mulheres de uma mesma família. A líder é a matriarca, que incentivou as filhas e até as netas a traficarem.

FDN

Na terceira maior facção do Brasil, a Família do Norte (FDN), algumas mulheres desempenharam importantes papeis para o andamento dos negócios. Dentre as mulheres citadas está a esposa de um dos chefes da FDN, o José Roberto Fernandes, conhecido como "Zé Roberto da Compensa", Luciane de Lima auxiliava na contabilidade da organização e também na lavagem de dinheiro. As ações dela tinham ajuda de outros integrantes da família. Há informações que dão conta de que Luciene teria levado a carta com a autorização para que ocorresse o massacre do Compaj.

Uma das presas mais recentes ligadas a FDN, Franciane Salazar Silva negociava armas de grosso calibre em nome da facção criminosa | Foto: Divulgação

Segundo no comando da facção, Gelson Lima Carnaúba também confiava na esposa, Pamela Nunes Pereira, para cuidar das finanças da facção, além de usar a conta bancária da filha para movimentar o dinheiro recebido pelo tráfico.



Em 2014, durante a operação La Muralla, foram citados nomes de muitos dos fornecedores de drogas da FDN, entre eles estava Susan Brito d’Almeida, mais conhecida como "Princesinha do Tráfico", junto com o marido forneciam entorpecentes que seriam distribuídos na cidade. No fim de 2017, mais uma mulher foi presa após negociar armas de grosso calibre, de uso exclusivo das forças armadas, em nome da FDN. Franciane Salazar da Silva, de 33 anos, foi indicada como a contadora da organização criminosa.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:



Vítima de violência, mulher faz festa após esposo morrer atropelado

Mulher esmagada por ônibus conseguiu salvar irmã e mãe antes de morrer

Homens armados atacam grupo de 120 pessoas em fazenda