Mulher tira o próprio bebê do útero durante cesariana

Imagina só você ajudando a fazer o próprio parto? Assustador ou emocionante? Para a parteira Emily Dial, de Kentucky (EUA), acostumada a fazer partos de centenas de mulheres, com certeza foi o parto mais emocionante da sua vida. Ela teve a oportunidade de participar ativamente do seu parto, puxando a criança de dentro do útero.

A americana Emily Dial, que foi submetida a uma cesariana, simplesmente deu uma mãozinha ao obstetra. Na verdade, as duas. Foi Emily quem tirou o próprio bebê do seu útero.

"Eu estava juntando as duas coisas que eu mais amo: minha família e minha carreira. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu me senti muito abraçada por todos na sala. Os médicos não são apenas colegas, mas amigos, o que fez tudo ainda mais especial", disse Dial.

Para ajudar a visualização de tudo o que estava acontecendo, os médicos responsáveis pelo parto, colocaram um plástico transparente para que a parteira pudesse assistir e conseguir puxar o bebê com segurança.

A cena foi registrada pela fotógrafa Sarah Hill. "O nascimento desse bebê foi de longe o dia mais espetacular da minha vida", disse a fotógrafa, que é amiga de Emily, em emocionado relato publicado na rede social.

"Minha maravilhosa parteira, Emily Dial, não apenas passou por uma cesariana, mas ela tirou o bebê de dentro dela! Foi surreal!", acrescentou Sarah.

