Homem é preso por arrombar loja de peruano e furtar brinquedos, no AM

Todo o material recuperado foi devolvido ao dono da loja | Foto: Divulgação

Novo Aripuanã - Carregando duas sacolas pretas em mãos enquanto andava por ruas do bairro Raizão, em Novo Aripuanã (município distante 227 km de Manaus), João Paulo Menezes Reis, de 36 anos, foi preso em flagrante, na noite deste sábado (16), por volta das 21h. Ele confessou ter arrombado a loja de um peruano, localizada na avenida 16 de Fevereiro, onde furtou produtos, por volta das 4h do mesmo dia.

De acordo com informações de policiais militares do 2º Pelotão da Polícia Militar de Novo Aripuanã, diversos brinquedos estavam na sacola e foram apreendidos. Além dos produtos infantis, foi recuperado ainda uma makita e uma furadeira. Todos os materiais foram devolvidos ao peruano.

João foi conduzido para a 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Novo Aripuanã, onde o caso foi registrado.

Homem esfaqueia irmãos

No dia 11 deste mês, a festa de aniversário de uma criança em Novo Aripuanã foi interrompida após um jovem de 22 anos ameaçar os convidados com uma espingarda

calibre 28. Mesmo depois dos convidados conseguirem desarmar o homem, ele alcançou uma faca e esfaqueou duas pessoas.

O caso aconteceu no Campo do Seba do bairro Raizão. Euberson da Silva Campos, 22 anos, saiu de casa para beber e quando retornou não achou a esposa. Portanto uma espingarda, ele começou a procurar pela companheira e a encontrou na festa de aniversário, momento em que passou a ameaçar todos.

Segundo a polícia militar do município, as pessoas reagiram e desarmaram Euberson, mas ele acabou esfaqueando dois irmãos, um de 19 anos ficou ferido no abdômen e outro de 21 anos teve ferimentos no abdômen e nas costas. Após os crimes, o homem fugiu, mas foi localizado horas depois ao procurar atendimento em uma unidade de saúde.

Edição: Isac Sharlon

