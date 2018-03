Chacina: atiradores matam três e ferem um em roubo a sítio no AM

Possivelmente os três mortos são irmãos | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - Três homens da mesma família, possivelmente irmãos, foram mortos, e uma quarta vítima, também do sexo masculino, ficou ferida, na madrugada deste domingo (18), em um sítio no quilometro 50, da rodovia AM-240 - que dá acesso ao distrito de Balbina - em Presidente Figueiredo (município distante 117 km de Manaus).

Em contato com a Polícia Civil do município, por volta das 8h da manhã de hoje, investigadores confirmaram a ocorrência e destacaram que uma equipe foi enviada ao local do crime. Segundo um investigador, que não quis se identificar, duas das vítimas morreram no sítio e uma foi socorrida e levada para o hospital de Presidente Figueiredo, mas chegou morta na unidade de saúde. A quarta vítima, um jovem de 22 anos, foi transferida para um hospital da capital, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Leia também: De donas de casa a chefes do tráfico; um olhar sobre mulheres no crime

Ainda segundo informações preliminares repassadas pelo investigador, por volta das 3h, homens armados invadiram o sítio, em carros, e fizeram dezenas de disparos no local. Os suspeitos roubaram celulares das vítimas e de outros familiares que estavam no sítio, e fugiram sem ser identificados.

Equipes do IML em Manaus foram acionadas para remoção dos corpos | Foto: Daniel Landazuri

A motivação e autoria dos crimes estão sendo investigados. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por volta das 8h e deve mandar equipes para fazer a remoção dos corpos das vítimas na cidade.

Outro caso

Ainda segundo a Polícia Civil, um quarto homicídio foi registrado nesta madrugada no município. Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na comunidade Rumo Certo. A vítima ainda foi levada para o hospital do município, mas chegou morta no pronto-socorro. O caso não tem relação com o triplo homicídio ocorrido em Balbina.

Todos os assassinatos estão sendo investigados pelo 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Chacina: atiradores matam três e ferem um em roubo a sítio no AM

4 homicídios e 1 tentativa de latrocínio em menos de 12h, em Manaus

Tiros durante assalto causam pânico em hipermercado da Ponta Negra