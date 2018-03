Bebê de um ano era agredido pela mãe em Manicoré, no interior do AM

Policiais identificaram a mulher após diversas denúncias | Foto: Reprodução

Manicoré - Uma mulher de 37 anos foi presa, neste sábado (17), em Manicoré (distante 616 km de Manaus), por suspeita de maltratar o filho, um bebê de um ano. Policiais do município e equipe do conselho tutelar chegaram à agressora por meio de várias denúncias feitas ao número da unidade policial. Ainda não há uma decisão oficial sobre o futuro da guarda da criança.

Os policiais chegaram ao local (uma pousada), localizada na Travessa Manaus, bairro São Domingos Sávio, por volta de meio dia. A mãe foi presa e em seguida conduzida para a 72º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré.

Outros Casos

No último dia 11, uma criança de apenas 2 anos foi encontrada dormindo ao lado dos pais, que estavam embriagados. O caso ocorreu na comunidade Cristo Rei, no quilômetro 28 da rodovia AM-240, que dá acesso à vila de Balbina, em Presidente Figueiredo (a 185 km de Manaus).



O caso foi denunciado por populares que andavam pelo local. Na ocasião, policiais militares confirmaram a situação e detiveram o casal. Junto dos paisl, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica praticamente vazia e a criança, deitada sobre a mulher.

Em dezembro de 2017, uma mulher foi presa após abandonar uma criança de apenas 4 meses em um matagal em Novo Aripuanã (distante a 227 km de Manaus).

De acordo com os policiais do 2º Pelotão de Polícia Militar, a prisão da mulher só foi possível após denúncia de moradores da cidade. Eles viram ela abandonar a criança no meio do mato e acionaram a polícia.

Edição: Isac Sharlon

