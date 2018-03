Após confrontar PMs, pedreiro é assassinado em Manacapuru

Jhonatas foi morto durante um tumulto em uma festa na rodoviária de Manacapuru, afirma polícia | Foto: Reprodução

Manacapuru - O pedreiro Jhonatas da Silva Horreda, de 29 anos, foi espancado até a morte, na madrugada deste domingo (18), por volta das 2h, durante uma festa com carros de som na rodoviária de Manacapuru (município distante 69 km de Manaus). De acordo com informações de moradores, a vítima foi espancada até a morte por policiais militares do município, porém a polícia nega qualquer participação na morte.

Jhonatas participava de uma festa com várias outras pessoas, que bebiam e dançavam músicas reproduzidas em carros de som, quando uma equipe de policiais militares do 9° Batalhão de Policia Militar (BPM) do município chegou no local. O pedreiro teria se jogado por cima do capô da viatura, o que, segundo moradores, levou os policiais a agredirem Jhonatas até que ele ficasse inconsciente (desacordado). A versão narrada, em nota, pela polícia militar do município, afirma que a vítima batia no capô e chutava o para-choque da viatura.

Jhonatas foi colocado no camburão e levado para o Hospital Lázaro Reis, ainda no município de Manacapuru. Os médicos tentaram reanimar o pedreiro, mas ele não resistiu. Já a polícia informa que só percebeu que Jhonatas passava mal após sair da viatura para conter uma briga, entre a vítima e outros participantes da festa. “Formou-se uma briga generalizada vindo os populares a espancar e dizer para ao cidadão [Jhonatas], mandando que ele respeitasse a polícia”, diz o informativo.

A vítima foi levada a um hospital já inconsciente, porém não resistiu. Corpo foi removido para o IML, em Manaus | Foto: Arquivo/AET

Na delegacia, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi feito pelo pai da vítima e consta que o pedreiro foi deixado no hospital por uma viatura da Polícia Militar, que atendia uma briga generalizada. A polícia militar negou qualquer informação a respeito das agressões contra o pedreiro. “Contrapomos todas as informações desencontradas e/ou caluniosas, que estão circulando em diversas mídias, onde a polícia militar havia agredido a vítima com uso de bastão policial”, afirma.



O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus. Segundo informações do órgão, o rapaz apresentava marcas de ferimentos causados por arma de fogo. Familiares da vítima ainda não se apresentaram ao órgão para a liberação do corpo.

Nota divulgada pela polícia militar do município | Foto: Reprodução

