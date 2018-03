Mulher busca hospital após levar soco do marido em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) - Uma mulher de 40 anos foi vítima de violência doméstica na tarde deste domingo (18), no município de Itacoatiara (a 269 km de Manaus). A mulher deu entrada no Hospital Regional José Mendes com o supercílio quebrado, resultado de um soco no olho desferido pelo companheiro, de 41 anos.

Policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara informaram que mesmo após a agressão, a mulher não quis registrar Boletim de Ocorrência (BO). De acordo com a polícia, os dois já são conhecidos na localidade por serem usuários de drogas.

Agressão a criança

Ainda neste sábado (17), uma mulher de 37 anos foi presa, em Manicoré (a 616 km de Manaus), por suspeita de maltratar o filho, um bebê de um ano. Policiais do município e equipe do conselho tutelar chegaram à agressora por meio de várias denúncias feitas ao número da unidade policial. Ainda não há uma decisão oficial sobre o futuro da guarda da criança.

Os policiais chegaram ao local, uma pousada, localizada na Travessa Manaus, bairro São Domingos Sávio, por volta de meio-dia. A mãe foi presa e em seguida conduzida para a 72º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré.





