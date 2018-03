Após escapar da morte em sítio no AM, homem é liberado de hospital

Manaus - O sobrevivente de um tiroteio, que terminou em um triplo homicídio em um sítio na rodovia AM-240, em Presidente Figueiredo (a 102 km de Manaus), recebeu alta do pronto-socorro 28 de Agosto, em Manaus, na tarde deste domingo (18). Entre as vítimas do triplo homicídio, está Alexandre de Oliveira Lemos, de 36 anos, conhecido por ser segurança de João Pinto Carioca, o "João Branco", líder da Família do Norte (FDN).

O quarto homem, de 22 anos, permanece sem identificação. Ele foi levado para o 28 de Agosto, mas foi liberado em seguida. As outras três pessoas, incluindo Alexandre, foram baleados e mortos no local.

Leia mais: Segurança de 'João Branco' está entre mortos de chacina em sítio no AM

De acordo com um investigador da Polícia Civil, que preferiu não se identificar, duas das vítimas da chacina morreram no sítio e uma foi socorrida e levada para o hospital de Presidente Figueiredo, mas chegou morta na unidade de saúde.

Ainda segundo informações preliminares repassadas pelo investigador, por volta das 3h, homens armados invadiram o sítio, em carros, e fizeram dezenas de disparos no local. Os suspeitos roubaram celulares das vítimas e de outros familiares que estavam no sítio, e fugiram sem ser identificados. A motivação dos crimes ainda é investigada pela Polícia Civil.

Histórico de Alexandre

Alexandre foi preso em 6 de julho de 2017, juntamente com outros seis homens em um bar na rua Graciliano Ramos, na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Na época, com o grupo foi apreendido uma arma calibre ponto 40 e um revólver calibre 38.

Entre as vítimas do triplo homicídio, está Alexandre de Oliveira Lemos, de 36 anos, conhecido por ser segurança de João Pinto Carioca, o "João Branco", líder da Família do Norte (FDN). | Foto: Divulgação

O então delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Denis Pinho, informou que Alexandre já havia sido preso no dia 25 de fevereiro do mesmo ano e era quem fazia a segurança do narcotraficante João Branco. No momento da prisão, a equipe policial afirmou que o grupo estava ostentando no bar.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais

Chacina: atiradores matam três e ferem um em roubo a sítio no AM

Após confrontar PMs, pedreiro é assassinado em Manacapuru

Bebê de um ano era agredido pela mãe em Manicoré, no interior do AM