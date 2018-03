Agricultora é morta com dez terçadadas ao voltar para casa

Autazes – A agricultora Maria Kato, de 62 anos foi assassinada com dez golpes de terçado enquanto voltava para a casa em que mora com os familiares, na área rural do município de Autazes (distante 112 quilômetros da capital). O assassinato ocorreu por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (19), em um local conhecido como ramal do aeroporto. Ainda não há informações sobre os motivos que podem ter levado a morte de Maria.

A neta da vítima, a estudante Mayara, de 19 anos, disse, com exclusividade ao EM TEMPO que a vítima teria ido até a casa da família, localizada na área urbana do município, resolver alguns problemas pessoais. “Não era a primeira vez que ela realizava esse trajeto”, lamentou a estudante.

A família ainda não tem nenhum motivo que possa ter levado a morte da agricultora. “Ela não tinha desavenças com ninguém, não era uma pessoa má”, afirmou a neta de Maria. A família ainda está muito abalada com o crime. Segundo eles, o ramal em que está localizado o sítio, não costumava ser um local perigoso, por isso o espanto com a morte.

O crime está sendo investigado pelo departamento de polícia civil de Autazes, com apoio do departamento da guarda civil do município.

Assaltante do Adrianópolis

Um homem identificado apenas como "Carlinhos", aparentando ter entre 30 e 35 anos, foi morto com um tiro no abdômen, na madrugada desta segunda-feira (19). A vítima foi encontrada jogada em um terreno baldio, na avenida Maceió, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. Moradores do bairro que passavam nas proximidades do local do crime encontraram "Carlinhos" agonizando e acionaram os policiais militares da 22º Cicom, que estavam em patrulhamento na região.

Mesmo ferido, o homem conversou com os policiais e contou que havia sido vítima de um assalto. Porém, os moradores informaram que ele era conhecido no bairro por ser usuário de drogas e praticar roubos e furtos pela área. A equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu e morreu ante da chegada da equipe médica.

