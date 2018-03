Forças de elite combatem o crime no Amazonas

| Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Atuar em situações de risco envolvendo reféns, missões em áreas distintas e, ainda, dar apoio aos trabalhos realizados nos Distritos Integrados de Polícia, tanto na capital, como nas Delegacias Interativas de Polícia, no interior do Amazonas, é um dos objetivos pelo qual foi criado o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), em 1999.



Atualmente, o grupo de elite da Polícia Civil do Amazonas conta com uma equipe formada com 20 policiais civis, 20 investigadores altamente qualificados, que não sabem quando terão de entrar em ação e nem quando poderão voltar para casa.

Edilei Rodrigues é investigador de Polícia há 16 anos. De acordo com ele, o Fera realiza uma espécie de apoio com outros grupos. "Não há número exato da quantidade de operações realizadas pelo Fera, pois o grupo é de apoio e trabalha sempre em atividades integradas". disse.

Leia também: Operação: Polícia destrói ponto de observação da FDN em Manaus

Armamento

| Foto: Divulgação/Polícia Civil

Submetralhadoras, pistolas e fuzis são alguns dos armamentos utilizados nas operações. "Os policiais do Fera têm que estar preparados para qualquer tipo de situação. Desde a mais simples, a mais complexa operação. Portanto, todos esses equipamentos são utilizados o tempo inteiro. Durante as operações usamos as maiores. No dia a dia, as pistolas são de uso obrigatório" disse Edilei, que comentou ainda que o grupo atua em todo Estado.

A unidade do Fera fica nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro.

Operações

| Foto: Divulgação/Polícia Civil

O grupo serve como uma unidade de apoio especializada e os policiais podem ser acionados pelo delegado-geral, pelo secretário de Segurança, ou quando a cúpula de segurança necessita de uma intervenção mais avançada. Para se ter uma ideia, os policias que fazem parte do Fera são acionados sempre que outra unidade policial, seja delegacia especializada ou distrito integrado de polícia, vai cumprir missões que necessitam da máxima atenção.

Como ser um policial de elite do Fera?

| Foto: Bruno Zanardo

O processo seletivo inclui teste de aptidão física, aptidão de tiro, avaliação psicológica, além de pesquisa social e profissional realizada pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

Após todos os testes, o candidato é submetido à análise do delegado-geral , que pode ou não vetá-lo. Nesse caso, o servidor ficará a disposição do Fera, em uma espécie de estágio probatório de 12 meses.

"Durante o treinamento, o policial precisa participar e concluir um Curso Operacional de Especialização em Táticas Especiais, com no mínimo 300 horas de duração, e que pode ser realizado em qualquer Estado brasileiro" relatou Edilei Rodrigues. "Nesse período, os agentes são preparados para operar em qualquer circunstância. Em alguns casos, eles têm a privação do sono, alimentos e até água".

De acordo com a polícia, essas são algumas situações que os militares devem passar diante das particularidades do Estado, como região de mata e de rios. Nesse caso, o teste avalia as condições reais desses policiais, de como eles vão agir diante de uma situação extrema que a missão venha requerer. A cada sete servidores que se inscrevem, três são aprovados, porém, apenas 1 permanece na unidade.

COE – Comando de Operações Especiais da Polícia Militar



Os policiais são preparados para as diversas adversidades | Foto: Marcelo Cadilhe

Com aproximadamente 46 policiais efetivos, e conhecido por ser referência em intervenções policiais especializadas, o Comando de Operações Especiais, conhecido como COE, é uma unidade policial que integra o Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Policia Militar do Amazonas.

Como destaque, o COE é responsável por realizar a gestão integrada de eventos de defesa social de alto risco e atua na repressão qualificada da criminalidade organizada, proporcionando um ambiente mais seguro no Amazonas. Também é um dos responsáveis por promover e preservar a paz social por intermédio de ações táticas especiais.

Tiro de precisão é das especialidades dos policiais que ingressam no COE | Foto: Divulgação/COE

Policiais militares, que ingressam nesta modalidade, são preparados para enfrentar os momentos mais críticos que a atividade exigir. Tiro de precisão, operações e resgate em altura, operações aquáticas, segurança de autoridades, operações em estabelecimento prisional com ou sem reféns.

O COE também é preparado para invasões táticas, contra guerrilha urbana e rural, operações em ambiente de selva, ações antissequestro, gerenciamento de crises e negociação de reféns, retomada de pontos sensíveis, operações de bloqueio e interceptação de marginais de alta periculosidade, patrulhamento de alto risco, dentre outras.

Além destas atividades, o Comando de Operações Especiais é referencial no Estado do Amazonas, contribuindo na formação e treinamento de integrantes de diversas instituições ligadas à segurança pública, tais como: Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Agentes Prisionais e Guarda Municipal, integrantes da Polícia Militar do Amazonas e do Brasil.

Atuação policial

Laercio Jandir Arndt, Comandante do Comando de Operações Especiais (COE) | Foto: Marcelo Cadilhe

De acordo com Laercio Jandir Arndt, capitão da Polícia Miliar e comandante a trota especial, só em 2017 foram registrados 36 ocorrências de grande perigo com atuação da equipe especial. Também foram registrados 96 operações policiais diversas na capital e outras 17 operações policiais diversas no interior.



Em 2017, o COE também foi responsável por realizar 52 revistas nos presídios do Estado, 64 escoltas de presos e 13 apreensões de entorpecentes. O comando realizou ainda 116 instruções operacionais e 06 apoios a cursos operacionais de coirmãs.

Além de participar de operações como La Muralha, Operação Boa Vista (BR174 – Blitz e revistas a veículos e transeuntes, que tem como objetivo encontrar fugitivos de presídios, os policiais participaram da Operação Águia, Operação Catraca e Cursos e instruções.

Armamento

Pistolas, Metralhadoras, Fuzis e Submetralhadoras, são alguns dos armamentos utilizados pela tropa de elite | Foto: Marcelo Cadilhe

Entre os armamentos, frequentemente, utilizado pelo COE estão as pistolas, metralhadoras, fuzis e submetralhadoras. "Todas as armas utilizadas pela companhia têm uma função específica, cada uma com sua potência. Elas são manuseadas no serviço diário de acordo com as necessidades específicas da ocorrência" disse.

A companhia de operações especiais atua em todo o estado do Amazonas, mas está 24h por dia, 7 dias por semana, pronta para atuar de maneira imediata em qualquer ocorrência de caráter especial, seja na capital ou no interior.

A companhia de operações especiais conta com 46 policiais militares formados em cursos de todo o Brasil. São cursos como de ações táticas especiais, o Cate; de operações policiais especiais, nesse caso o Copes (curso de operações especiais); os dois últimos formam os chamados “caveiras”, mas os três cursos formam policiais altamente treinados para trabalhar na área de operações especiais. Qualquer policial que deseja fazer parte desta companhia pode realizar um dos cursos acima mencionados e, se obtiver êxito, fará parte da companhia.

Treinamento



Os cursos oferecidos no comando preparam os policiais para as diversas adversidades sejam pessoais, temporais, psicológica | Foto: Marcelo Cadilhe

Cada curso tem uma carga horária específica, mas acontecem dentro de um período de 4 a 6 meses. A realização dos treinamentos depende muito em qual estado o curso está sendo realizado.

No Amazonas, as instruções acontecem na companhia de operações especiais e na estrutura de treinamento disponibilizada pela Polícia Militar do Amazonas. O comando tem apoio das forças armadas e os treinamentos são realizados na terra, na água e no ar.

Os policiais são preparados para as diversas adversidades, sejam pessoais, temporais ou psicológica. Para um policial militar, de 41 anos, que participou de um dos cursos, o policial precisa passar pelos testes para se sentir preparado na hora de atuar.

"O curso é bastante completo e bastante complexo, tanto na parte prática, quanto na parte teórica. Quanto termina, nós estamos aptos para atuar nas nossas atividades do dia a dia. Assim posso contribuir com a seguração do meu Estado" disse.

Leia mais:

Forcas especiais reforçam segurança na BR-174 e alertam população

Com barreiras na BR-174 SSP tenta impedir entrada de fugitivos no AM

Comercio ilegal de ouro deixou rombo de R$ 30 milhões no Amazonas