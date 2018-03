Homem pula janela de namorada e estupra filha dela no interior do AM

Codajás (AM) - Depois de pular a janela da casa da namorada, situada em Codajás (distante 239 quilômetros de Manaus), Welleson Nunes de Abreu, de 22 anos, estuprou a enteada, de apenas 12 anos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (18) e o suspeito acabou preso pela polícia.

A adolescente, segundo familiares, depois do homem sair pela mesma janela que entrou, começou a chorar chamando pela mãe, que estava dormindo em outro quarto da casa. Ela contou que foi ameaçada pelo padrasto, que é namorado da sua mãe há pelo menos um ano, e estuprada.

Ao ser preso 24 horas após o crime, ele confessou à polícia que manteve relações sexuais com a jovem. De acordo com policiais, Welleson fugiu após a menina começar a gritar. A mãe da adolescente procurou a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás para registrar o ocorrido.

Welleson estava foragido e foi preso depois de investigação da Polícia Civil, que ouviu a menina. Ela confirmou à polícia que o namorado da mãe pulou a janela e abusou dela.

"Logo após a confirmação, uma equipe da PC realizou a incursão no município e conseguiu localizar o rapaz. Ele não negou a acusação", explicou um policial, que preferiu manter a identidade em sigilo.

A criança também foi ouvida pelo Conselho Tutelar do município e deve passar por assistência psicológica. Welleson está preso na delegacia de Codajás, onde aguarda a audiência de custódia.



Vídeo de traição causa morte

Nas últimas horas, outro adolescente foi vítima do padrasto no Amazonas. O estudante Carlos Eduardo da Silva Martins, de 13 anos, foi morto estrangulado, na noite do último domingo (18). O homem identificado como Naldo da Silva e Silva, de 35 anos, foi preso suspeito de ter cometido o crime.

A morte do adolescente pode ter sido motivada por uma traição conjugal. Carlos teria confrontado o padrasto com um suposto vídeo onde ele aparecia traindo a esposa.

O padrasto nega essa afirmação e afirma que o rapaz teria tirado a própria vida. Testemunhas informaram que, durante a tarde do domingo, o menino e o padrasto teriam brigado dentro da casa onde moravam, no Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

