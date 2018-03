Traficantes abandonam homem com pernas e braços quebrados em Iranduba

Iranduba - Agonizando desde o último domingo (18), um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), por volta das 9h, com os braços e pernas quebrados, abandonado em um ramal no município de Iranduba (distante 27 km de Manaus).

Policiais militares do município foram chamados para fazer o resgate do rapaz, após informações de pessoas que passavam pelo local.

Leia também: Detento do semiaberto é preso com submetralhadora em área vermelha

A vítima foi apontada como um possível "avião" de traficantes do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus e estaria devendo para os criminosos. Por conta da dívida, o homem teria sido levado para o município onde teve as pernas e os braços quebrados. Segundo a polícia, outras pessoas já receberam o mesmo destino no município.

Ainda de acordo com informações da polícia, a vítima ainda estava consciente no momento em que foi encontrada. Ele foi atendido e levado para o Hospital Regional de Iranduba. De acordo com Polícia Civil, o modo como o rapaz foi deixado reflete o “modus operandi” usado por criminosos em Manaus.

Detento com submetralhadora

Uma submetralhadora foi apreendida, na noite desta segunda (19), com o presidiário do regime semiaberto Ricardo Soares Monteiro, de 44 anos. Ele foi capturado em uma área vermelha, dominada pelo tráfico de drogas, na rua Papagaio, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

Por volta das 19h, policiais da Rocam em patrulhamento de rotina na região avistaram um táxi, modelo Siena, em atitude suspeita. O veículo foi parado e, durante revista, os policias encontram parte da arma desmontada dentro da cueca do presidiário.

Durante buscas dentro do táxi foi encontrado o restante do armamento, que estava com a numeração raspada. Em depoimento o presidiário apenas informou que iria transportar submetralhadora até o bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, mas não informou quem receberia a arma.

Ricardo foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Leia mais: Foragidos da Justiça são capturados no Centro em atitude suspeita

PMs apreendem três adolescentes com drogas em bairros da Zona Norte

Inauguração de penitenciária de segurança máxima em Brasília é adiada