Homem que estuprou jovem há 15 anos é preso no Careiro da Várzea no AM

O homem de 55 anos foi preso nesta terça-feira (20) | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Um foragido da Justiça de Rondônia há cinco anos foi preso, na tarde desta terça-feira (20), em Careiro da Várzea (município distante 23 km de Manaus). Emanuel Barbosa da Silva, de 55 anos, é suspeito de ter estuprado uma adolescente de 16 anos em Rolim de Moura/RO, no dia 1 de agosto de 2003.

De acordo com o delegado David Jordão, Emanuel estava morando na casa de familiares e tentava levar uma vida normal . "Ele estuprou uma menor de 16 anos e foi condenado há sete anos de prisão. Há quase 30 dias ele veio da cidade de Rolim de Moura, Rondônia, onde aconteceu esse fato, para o Careiro da V árzea , para tentar se esconder" destacou a autoridade policial.

Emanuel, de acordo com o delegado, nega a prática do crime, mas confirma que manteve relação sexual com a vítima. "Ele fala que aconteceu o fato, mas foi consentido pela vítima , então ele teria se escondido no Careiro e estava tentando levar uma vida normal, inclusive tentou tirar o título de eleitor", disse Jordão

Emanuel não esperava que o pessoal do cartório eleitoral fosse realizar uma consulta no nome dele. " Quando ele foi tentar tirar o título de eleitor os funcionários desconfiaram e estranharam um cidadão de Rondônia tentar tirar o documento para votar no Amazonas, momento em que os servidores do cartório eleitoral solicitaram o apoio de policiais a 35ª Delegacia Interativa de Polícia, para verificar a veracidade das informações", afirmou Jordão.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para Manaus, onde está preso na Polienter, que constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, em nome dele. Emanuel será levado para Rolim de Moura/RO, onde deverá cumprir a pena.

Edição: Isac Sharlon

