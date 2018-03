Dupla é presa suspeita de invadir comércio e roubar igreja no interior

Itacoatiara (AM) - Após roubarem um mercadinho e invadirem uma igreja, de onde roubaram R$ 5 mil na madrugada desta quarta-feira (21), dois homens identificados como Rodrigo dos Santos Marizia, de 19 anos, e Judson Mafra Corrêa, o "Barone", de 28, foram presos suspeitos de cometer o crime. O caso ocorreu na comunidade São José da Ponte, em Itacoatiara (a 175 km de Manaus).

De acordo com a polícia, depois de registrado a ocorrência, os investigadores da Polícia Civil do município começaram uma investigação para identificar os suspeitos dos roubos, e durante a manhã desta quarta conseguiram prendê-los com apoio da Polícia Militar (PM). Durante a abordagem policial, Judson ainda deu um nome falso aos policiais para ser liberado, mas foi descoberto.



"O Judson, durante a abordagem, se identificou como Joseildo Mafra Queiroz, na tentativa se livrar da polícia, mas mesmo assim o levamos até a delegacia, e durante consulta ao sistema identificamos o nome verdadeiro do rapaz, e verificamos que ele era foragido de Itapiranga, onde foi condenado por tráfico de drogas", explicou um policial militar que atendeu a ocorrência, e preferiu não se identificar.

Ainda segundo a polícia, mesmo sendo descoberto Judson continuou negando a participação no furto, e informou aos investigadores que Rodrigo é que teria realizado o roubo no comércio e igreja da comunidade. Com essa informação a polícia foi até o local e encontrou na casa onde Judson morava a quantia de R$ 2,6 mil enterrados no quintal. Logo em seguida, foram para a casa de Rodrigo, onde encontraram R$ 2, 4 mil em uma área de mata.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara, onde o caso foi registrado, e devem aguardam Audiência de Custódia. O dinheiro foi devolvido para as vítimas.





