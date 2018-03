Em Eirunepé, 12 pessoas são presas na operação 'Jejuardes'

Manaus - Nestas quinta e sexta-feira (22 e 23), a Polícia Civil do Amazonas (PC) deflagrou a operação “Jejuardes” no município de Eirunepé, a 1.160 km de Manaus. Durante a ação, 12 pessoas foram presas em flagrante e, ao todo, foram apreendidas duas armas de fogo, três motocicletas, droga, dinheiro, celulares e animais silvestres que seriam comercializados ilegalmente.

Leia mais: Homem que estuprou jovem há 15 anos é preso no Careiro da Várzea no AM

Além da operação, foram realizadas blitzes nas ruas do município, além de revista nas celas da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, que funciona como unidade prisional. No lugar, foram encontrados dois buracos feitos pelos detentos. De acordo com o delegado-geral adjunto da PC, Antônio Chicre Neto, os buracos, encontrados em duas celas seriam utilizados para uma fuga em massa.

“As ordens judiciais, cumpridas ao longo da operação, eram em nomes de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e tráfico de animais silvestres. A Polícia Civil, com o apoio de policiais militares daquele município, realizou, ainda, revista preventiva nas celas da DIP de Eirunepé, que funciona como unidade prisional. No lugar foram apreendidos vários objetos cortantes, celulares e, também, encontramos dois buracos que serviriam para fuga dos detentos”, relatou Chicre Neto.

O delegado adjunto explicou que em Eirunepé a operação “Jejuardes” teve por objetivo o combate ao tráfico de drogas, associação criminosa, bem como roubos e furtos de veículos, além de crimes ambientais praticados naquele município.

Presos

Segundo o delegado-geral adjunto, foram presos ao longo da operação Antônio Celio Cláudio da Silva, 40; Antônio Vagner Xavier, 33; Arlindo Lima de Freitas, 34; Aurivanio Feitosa Cláudio, 30; Enildo da Silva Gonsalves, 32; Francisco Boney Batista de Freitas, 42; Francisco das Chagas Lima Gonçalves, 42, conhecido como “Chaguinha”; Joede Lima Xavier, 22; Luiza Castro de Souza, 40; Maria de Jesus de Souza da Rocha, 27; Radson Rodrigues Azevedo, 33, e Romil Constante de Lima, 37, por envolvimento em crimes distintos.

Apreensões

Conforme Chicre Neto, foram apreendidos dois rifles, 100 gramas de oxi, três motocicletas com restrição de roubo, 12 pássaros da espécie Curió e um macaco durante a operação. De acordo com o delegado, os animais possivelmente seriam trocados por entorpecentes ou comercializados em outros municípios do Estado. Três veículos com restrição de roubo foram recuperados.

O delegado-geral adjunto destacou que as drogas comercializadas em Eirunepé são oriundas do Peru e também são pulverizadas em outras cidades do Estado, como Ipixuna, Envira e, também, em Manaus.

“A maioria das substâncias ilícitas vendidas no município é de origem peruana e é transportada pelo estado do Acre, entrando pelos municípios de Cruzeiro do Sul e Feijó, e distribuída para os municípios de Guajará, Ipixuna e Eirunepé, no Amazonas. Temos informações de que o município de Cruzeiro do Sul é o maior entreposto de drogas de origem peruana”, ressaltou Antônio Chicre Neto.

Ao término dos procedimentos cabíveis, os infratores irão ficar custodiados na DIP de Eirunepé, à disposição da Justiça.

Efetivo

Para esta fase da operação “Jejuardes”, os trabalhos contaram com o reforço de policiais civis lotados nos gabinetes dos delegados-geral e geral adjunto, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Departamento de Polícia do Interior (DPI) e DIP de Eirunepé. Servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP–AM), e policiais militares de Eirunepé também participaram da operação.

Operação “Jejuardes”

De acordo com Antônio Chicre Neto, a operação faz parte do plano operacional da SSP-AM, que consiste em realizar ações policiais tanto na capital, como nos municípios do interior. A ação está sendo desencadeada no período da Quaresma, que este ano iniciou no dia 14 de fevereiro e segue até o dia 25 de março. Além de Eirunepé, a operação “Jejuardes” já foi deflagrada nos municípios de Maués, Parintins, Lábrea, Coari e Careiro da Várzea.

Leia também

Cadáver é encontrado enterrado em comunidade de Iranduba

Dupla é presa suspeita de invadir comércio e roubar igreja no interior

Traficantes abandonam homem com pernas e braços quebrados em Iranduba