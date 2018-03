Execução de segurança de 'João Branco' continua sem respostas no AM

Manaus - Uma semana após o triplo homicídio que matou o segurança de "João Branco", Alexandre de Oliveira Lemos, de 36 anos, o “Gordinho”, em Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus), investigadores da 37ª Delegacia Interativa de Polícia do município informaram que o caso continua sem solução.

De acordo com um investigador que preferiu não se identificar, o titular da delegacia, Valdinei Silva, necessitou viajar para Manaus para dar celeridade no curso das investigações. "O delegado chegou a ir para Manaus para acompanhar melhor o caso, mas até agora não tem nada de novo. Estamos aguardando novidades", disse sem querer dar mais informações.

Leia também: Dois homens são executados a tiros no centro de Manaus neste sábado

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil (PC) para saber as linhas de investigação do crime, a motivação ou ainda informações a respeito da identificação dos suspeitos, mas até o momento aguarda posicionamento.

Crime e envolvimento com "João Branco"

Alexandre de Oliveira Lemos foi uma das vítimas do triplo homicídio registrado no último domingo (18), em um sítio de Presidente Figueiredo. Conforme a polícia, por volta das 3h, homens armados invadiram o local, com veículos, e fizeram dezenas de disparos. Os suspeitos ainda chegaram a roubar os celulares das vítimas e de outros familiares que estavam no sítio. Os criminosos fugiram antes que fossem identificados.

Uma quarta vítima também chegou a ser atingida pelos disparos dos criminosos e foi trazida a uma unidade de saúde da capital, mas recebeu alta em seguida.

Em julho de 2017, de acordo com o então delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Dennis Pinho, Alexandre foi preso, com outros seis homens em um bar na rua Graciliano Ramos, na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

"Gordinho" (destaque), foi preso no ano passado com um grupo de criminosos. | Foto: Divulgação

Na ocasião, o grupo foi apreendido uma arma calibre ponto 40 e um revólver calibre 38. Naquele ano, conforme o delegado, Alexandre também já havia sido preso no dia 25 de fevereiro pela Polícia Federal, fazendo a escolta de "João Branco".





Leia mais:

Idoso fica ferido após cair de laje de construção no Dom Pedro

Crianças encontram tornozeleira eletrônica em Manaus

Vídeo mostra suposto assaltante sendo amarrado e arrastado em Manaus