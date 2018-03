Dois suspeitos são presos com drogas em embarcação em Anamã

Anamã (AM) — Dois homens foram detidos no início da tarde deste sábado (24) suspeitos de tráfico de drogas no município de Anamã (a 165 km de Manaus). Ronald de Oliveira de Souza, de 35 anos, e Jamesson Lopes Barbosa, de 23, estavam com 300 gramas de entorpecentes, entre maconha e oxi. A droga seria vinda de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes teriam chegado por volta de 3h deste sábado no Porto de Anamã. A PM informou ainda que quem receberia a droga seria uma pessoa conhecida como "Ronald" no município. Acompanhando o suspeito, que foi até a embarcação para buscar os entorpecentes, os policiais militares entraram em ação e apreenderam os suspeitos.

Ambos foram detidos e levados para a delegacia da cidade.

