Com expansão do narcotráfico, membros da FDN morrem em outros Estados

Manaus - A abrangência de atuação da facção criminosa Família do Norte (FDN) ultrapassa as barreiras do Amazonas e busca consolidar território no comércio de drogas com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). A partir do assassinato de criminosos ligados ao grupo, o Em Tempo ouviu os principais setores da Polícia Civil do Amazonas de combate ao narcotráfico.



Homicídios que ocorreram no Ceará e Pará, mostram que a organização criminosa amazonense atua nos dois Estados há mais de dez anos. Nessa guerra de tráfico de drogas, Joaquim Henrique dos Santos Júnior, de 20 anos, o “Júnior Bit”, que era apontado como um dos criminosos mais procurados do Amazonas foi fuzilado no dia 19 de maio de 2010, em um carro, em Caucaia (CE).

Em 2017, Vainer de Matos Magalhães, de 34 anos, o “Pepê” foi executado com 40 tiros dentro de um carro, no dia 20 de abril, na avenida Santos Dumont, bairro Manuel Bias Branco, em Fortaleza. O Vainer era um dos gerentes da FDN. Em Manaus, ele já havia sido preso e feito plásticas. Neste ano, foi a vez foi de Petros William Brandão Freire, de 21 anos, executado com 40 tiros de pistola no momento em que saía de uma barraca, na praia do Futuro.

Leia também: Execução de segurança de 'João Branco' continua sem respostas no AM

O diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos do Amazonas (Denarc-AM), Paulo Mavignier, afirma que a FDN quer dominar a rota de cocaína e maconha, do Peru e Colômbia. “O plano de dominar outros territórios é por pura ambição. Os integrantes da FDN imaginam que tem como colocar o material em novas áreas, só que acabam encontrando resistência dos grupos locais. Mas mesmo assim estão dispostos a ir para o confronto, buscando aliança e avançando”, revelou Mavignier.

O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), explicou que o processo de expansão das facções, não só da FDN, segue um padrão primeiramente usado pelo Comando Vermelho do Rio de Janeiro na década de 70. A segunda força a aplicar esse processo foi o PCC, que atualmente já se encontra presente em pelo menos 70% dos presídios brasileiros.





Leia mais:

Prefeitura prorroga inscrições para cursos gratuitos em Manaus

Corpo enrolado em edredom é encontrado em bueiro no Parque das Nações

Piratas dos rios causam prejuízos de mais de R$ 100 mi por ano no AM