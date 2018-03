Suposta traficante de drogas é morta com tiro na nuca em Coari, diz PM

Coari (AM) - Após uma suposta dívida adquirida no tráfico de drogas, uma mulher identificada como Marilene da Silva Pinheiro, de 30 anos, foi morta com um tiro na nuca na tarde deste domingo (24), por volta das 16h30. Conforme a polícia, o crime ocorreu nas dependências de um parque aquático localizado na estrada Coari Itapeura, em Coari (a 469 km de Manaus).

De acordo com o cabo Dinamar Cris Neves, do Comando de Policiamento do Interior (CPI), a vítima atuava no tráfico de drogas no município. "O suspeito se aproximou da Marilene e efetuou apenas um disparo que atingiu a nuca da mulher. É possível que a morte tenha ligação com dívidas do tráfico de drogas, pois, a morte tem características de execução e a mulher atuava no tráfico de drogas. Foi um acerto de contas", disse.

Testemunhas contaram aos policiais da Delegacia Interativa de Coai, que a vítima estava no parque aquático com mais uma mulher. Neste momento, um suspeito se aproximou e efetuou o disparo. Na ocasião, as testemunhas informaram ainda, que após o crime, o atirador fugiu com o auxílio de um outro homem que o aguardava em uma motocicleta de características não informadas.

A vítima, que residia na rua Júlia Mesquita, no município, morreu antes de chegada do socorro médico. Nenhum familiar quis falar com a equipe de policiais para dar mais detalhes sobre o ocorrido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).