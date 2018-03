Adolescentes que furtavam bicicletas são apreendidos em Humaitá

Humaitá – Três adolescentes, um de 14 e outros dois de 15 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (26), tentando negociar bicicletas elétricas furtadas do município de Humaitá (distante 591 quilômetros de Manaus). Foram recuperadas seis bicicletas. Os adolescentes foram detidos após uma denúncia anônima.

Ao ser abordado pelos policiais, um dos menores confessou que furtou as bicicletas e levou os policiais até os locais em que estavam guardadas os veículos motorizados.

Segundo o suspeito, os objetos foram furtados da orla do município e da Escola Estadual Governador Plinio Ramos Coelho (GM3). O adolescente informou os nomes dos comparsas aos policiais.

Os policiais militares do município iniciaram as buscas pelas bicicletas roubadas e pelos outros envolvidos nos furtos. Na rua das Flores foi encontrada uma bicicleta, que estava sendo guardada por um dos adolescentes de 15 anos. Em seguida, os PMs seguiram para a rua Olegario de Mendonça, onde mais uma bicicleta estava escondida.

O trajeto seguiu para a rua Pedro Alcântara onde o quinto veículo foi recuperado. Por fim, os policiais foram para a rua Rio Maici, onde outro menor de 15 anos foi encontrado em posse da sexta e última bicicleta elétrica. Os menores envolvidos foram encaminhados para a 8ª Delegacia Interativa de Humaitá.

A Polícia Militar de Humaitá divulgou uma lista com as cores das bicicletas elétricas furtadas. Quem foi vítima deste crime e reconhecer seu veículo de acordo com as características descritas, deve ir até a delegacia local com os documentos em mãos para recuperar sua bicicleta.

1 - Bicicleta elétrica de COR ROSA

3 - Bicicletas elétricas de COR VERMELHA

1 - Bicicleta elétrica de COR AZUL

1 - Bicicleta elétrica de COR LARANJA (PINTADA DE CINZA

2 - Carregadores de bicicleta elétrica

